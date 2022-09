ALBANELLA, GIGGETTO SUPERVIP TRA I VIP ALLA BENEFICENZA PER VINCENZO GAROFALO GIORNATA INDIMENTICABILE A BORGO SAN CESAREO

TUTTI UNITI PER VINCENZO

E’ lo slogan con il quale la Nazionale Attori e il Team delle Vecchie Glorie dello Sport si sono sfidati nella partita di solidarietà “Segna col Cuore” al fianco di Vincenzo Garofalo. Il 19 settembre scorso sul campo di Borgo san Cesareo recuperato dall’amministrazione comunale e che sarà intitolato al dottor Iannoto già medico della Salernitana come ha precisato Renato Iosca. Dj Aniceto dal cuore grandissimo con Pippo Pelo i trascinatori dlle’evento ideato dai Meridiano di Alfonso Giarletta e coordinato da aluni ex giocatori di Napoli e Salernitana come Calaiò e Montervino. A guidare le vecchie glorie l’agropolese amatissimo ovunque Giggeto Serrapede il quale, insieme agli altri, ha fatto ritornare il sorriso a Vincenzo Garofalo un ragazzo travolto da un auto e lasciato a terra vivo per miracolo ma senza una gamba un giovane ingegnere navale oggi diversamente abile a causa di un gravissimo incidente stradale. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio di Regione Campania, Anci Campania, Coni Campania, Comune di Albanella e Unione Stampa Sportiva Italiana, si inserisce nella mission dell’associazione organizzatrice e segnatamente nel progetto sulla sicurezza stradale “Sii Saggio, Guida Sicuro. Nel 2021 Vincnzo perde un arto in un incidente in cui, scivolando dalla moto, viene investito senza essere soccorso. All’amputazione si aggiungeranno diverse emorragie cerebrali e la diplopia, ossia la visione doppia, parzialmente corretta in seguito. Ma Vincenzo è un giovane uomo pieno di coraggio, sogna di ricominciare la sua nuova vita, non rinuncia a sognare di andare a mare, anzi, nei suoi progetti c’è il Cammino di Santiago, il raggiungimento del campo base dell’Everst, la partecipazione alle para olimpiadi. Per farlo necessita di protesi adeguate, visto che non sono fornite dal servizio sanitario nazionale, che copre invece una ridicola parte per una singola protesi.

La partita, che si è conclusa con un 7-7, arbitrata dal “Professore” di Made in Sud Enzo Fischetti, ha visto la partecipazione di attori di Made in Sud come Francesco Cicchella, Vincenzo De Honestis, Alessandro Bolide, e di Colorado come i Villa Perbene; mentre nel Team delle Vecchie Glorie dello Sport in campo lo storico capitano del Napoli Francesco Montervino con gli ex compagni Emanuele Calaiò e Luca Altomare.

“Ringrazio tutti” ha detto Vincenzo commosso, mentre la mamma, con le lacrime agli occhi ha sussurrato “sono felice, anche se mio figlio è forte oggi lo rivedo sorridere

A centro campo i saluti del sindaco di Albanella, dr Renato Iosca, “restituire alle famiglie di Albanella questo campo sportivo con un incontro di solidarietà per restituire un arto al nostro Vincenzo e sappiamo quanto sia importante lo sport”.

Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania ha affermato”mi sono commosso per le parole della mamma di Vincenzo che oggi ha visto il figlio sorridere…in campo tante persone che hanno accettato di promuovere l’evento con concretezza. Speriamo che l’Associazione Meridiani possa continuare su questa strada” “Questa è una nuova vita di Vincenzo” ha affermato Claudio De Vivo, atleta paralimpico, primato italiano nei 1500 metri. Io non facevo sport prima del mio incidente…”

Per Alfonso Giarletta, event manager dell’Associazione Meridiani, organizzatrice dell’evento ” siamo stati chiamati con Rocco Di filippo in rappresentanza Anci Campania a portare avanti il progetto Sii saggio, guida sicuro”, portato avanti dall’on Picarone. Ringrazio Alessandro Bolide che ha coinvolto tutti i giocatori presenti per l’evento dooggi unico per finalità ed emozioni…” Presente il Colonnello Augusto Gravante, Comandante Comprensorio Militare di Persano; Rocco di Filippo in rappresentanza dell’ANCi Campania, che ha portato i saluti del presidente Carlo Marini, Giovanni Guzzo, Vicepresidente della Provincia di Salerno, Roberto Schiavone Presidente Humanitas che ha affermato: “siamo sempre accanto a chi ha bisogno di aiuto”. La manifestazione che si inserisce così tra la mission dell’Associazione Meridiani che promuove il progetto sulla sicurezza stradale “Sii Saggio, Guida sicuro” è stata promossa dalla Regione Campania, Anci Campania, Comune di Albanella, CONI Campania e Unione Stampa Sportiva Italiana. Sponsor Tecnico GIVOVA, Media Partnership LIRA TV, Stile TV, Radio Castelluccio. Partner: Alma Energia e Baita del Re Resort. Dunque, tutti in campo! Per la Nazionale Attori, direttamente da Made in Sud, Enzo Fischetti, Francesco Cicchella, Vincenzo De Honestis, Alessandro Bolide, Enzo e Sal, Mino Abbacuccio, Ciro Ceruti, Salvatore Gisonna e Cristiano Di Maio, ancora gli attori Gennaro Silvestro, Ciro Esposito e Salvatore Catanese, da Colorado i Villa PerBene, le webstar Emanuele Ceruti e Stefano Siviero, gli speaker Pippo Pelo, dj Aniceto e Fabio Still, il nutrizionista atleti élite, Luca Di Tolla e il duo Gigi & Ross. Per il Team Vecchie glorie dello sport, allenato dal giornalista Rai e Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola, in campo lo storico capitano del Napoli Francesco Montervino con gli ex compagni Emanuele Calaiò e Luca Altomare e ancora l’ex calciatore della Lazio della Nazionale Christian Manfredini e gli ex calciatori Gigetto Serrapede e Vincenzo Leccese. L’evento è targato Associazione Meridiani (Lia Ranno Fotografa, Armando Polacco operatore, Claudia Izzo addetto stampa, Giovanni Acanfora grafico) Presenti la stampa, le autorità, il pubblico, Humanitas, Protezione Civile di Altavilla, Associazione Nazionale e Vigili del Fuocodi Albanella, esponenti dell’ esercito, carabinieri, associazioni di categoria.













