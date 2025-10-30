ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA: TEMPORALI E POSSIBILI CRITICITÀ DALLA SERATA DI OGGI

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 20:00 di oggi fino alle 14:00 di domani, venerdì 31 ottobre. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e di forte intensità, anche se di breve durata, con particolare attenzione alla fascia costiera e alle seguenti zone di allerta:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Zona 5: Tusciano e Alto Sele

Sono attese piogge e rovesci a carattere temporalesco, che potranno evolvere rapidamente e risultare particolarmente intensi su scala locale. Non si escludono grandinate, fulmini e raffiche di vento. Tra i possibili effetti al suolo si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, ruscellamenti superficiali, caduta di massi e frane. Le forti raffiche di vento, insieme a fulmini e grandine, potrebbero inoltre causare danni a coperture e strutture esposte, nonché disagi per il moto ondoso lungo la costa. La Protezione Civile invita i Comuni interessati ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai Piani comunali di protezione civile. Si raccomanda infine di verificare la stabilità del verde pubblico e di seguire con attenzione gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.

