ALTA VELOCITÀ,MARCHESANO (FILCA CISL)): “BENE I 15 MILIONI PER I TERRITORI,MA SERVONO DAVVERO ALLA COLLETTIVITÀ”

Alta Velocità, Marchesano (Filca Cisl): “Bene i 15 milioni per i territori, ma servano davvero alla collettività”

Il segretario generale della Filca Cisl Salerno chiede tempi certi per i ristori e interventi strutturali sulla sicurezza nei cantieri

SALERNO – “Accogliamo con soddisfazione lo stanziamento dei fondi, ma ora è fondamentale che siano utilizzati per il bene collettivo”. Così Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca Cisl Salerno, commenta l’approvazione dell’emendamento al Decreto Infrastrutture che destina 15 milioni di euro ai comuni coinvolti nel primo lotto dell’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, da Battipaglia a Romagnano al Monte.

Fondi per i territori

Le risorse, frutto del lavoro del Tavolo sulle opere compensative attivato presso il Ministero delle Infrastrutture, saranno distribuite tra il 2026 e il 2028 (5 milioni l’anno) per finanziare interventi di riqualificazione urbana e mitigazione ambientale nei comuni interessati, tra cui Battipaglia, Eboli, Campagna, Buccino, Contursi Terme e Romagnano al Monte.

“È una prima risposta importante – sottolinea Marchesano – ma ora attendiamo l’attuazione concreta del provvedimento. La collettività, le aree interne a sud di Salerno sono i veri destinatari dei ristori.”

Sicurezza nei cantieri: serve un piano strutturale

Marchesano interviene anche sul tema della sicurezza nei cantieri edili, dopo l’incontro urgente convocato nei giorni scorsi dalla Prefettura di Salerno per affrontare l’emergenza caldo.

“Servono misure strutturali e non solo interventi temporanei – dichiara il segretario Filca –. La tutela della salute dei lavoratori deve essere una priorità costante, non qualcosa da richiamare solo nei momenti di emergenza.”

Sindacato e territorio

“La Filca Cisl è il sindacato dei lavoratori ma anche del territorio – conclude Marchesano –. Continueremo a lavorare con tutte le parti in causa per trasformare un’opera così imponente in un’opportunità concreta di sviluppo, senza mai perdere di vista i diritti delle persone.”

