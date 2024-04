AMALFI, IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEI LIDI SI PROCEDE ALLO SGOMBERO

Il Tar ha rigettato il ricorso di tre delle quattro strutture balneari sulla spiaggia di Amalfi avverso il Comune che ne aveva intimato lo sgombero.

Per effetto tre diversi dispositivi, i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) di Salerno hanno rigettato, nella camera di consiglio del 9 aprile, le richieste per l’annullamento dell’ordinanza a firma del responsabile Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi, avente ad oggetto il diniego di differimento del termine di restituzione e consegna dell’area demaniale in concessione.

«Il ricorso non appare sorretto da profili di fondamento, atteso che tutti i provvedimenti gravati con il presente giudizio scaturiscono, in maniera immediata e sostanzialmente vincolata, dagli inadempimenti accertati dall’amministrazione resistente e coperti dal giudicato di cui alla sentenza n. 3901/2023 del Consiglio di Stato (peraltro, rispetto ai fatti di causa, non sono intervenute sopravvenienze di fatto o di diritto che impediscano l’esecuzione e l’attuazione del giudicato)» si legge dalle sentenze.

