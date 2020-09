Amalfi-Nonostante vi sia una forte crescita dei contagi da Coronavirus in tutta la Campania e nonostante sono vigore norme che vietano l’assembramento e che fino al 6 settembre vi sia obbligo di mascherina anche all’aperto, si continua a creare assembramenti con e festeggiamenti e eventi dopo il Capodanno Bizantino. Ora Renzo Arbore in concerto in Piazza Flavio Gioia,una manifestazione che suona come una trovata elettorale della lista LIBERI.Non mancano le polemiche e a tal proposito Andrea Cretella candidato alla regione scrive:” STASERA PER FESTEGGIARE IL CORONAVIRUS L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AMALFI A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE , HA ORGANIZZATO UN GRANDE EVENTO MUSICALE CON LA PARTECIPAZIONE DI RENZO ARBORE E LA SUA ORCHESTRA….. UNA SPERPERO DI DENARO PUBBLICO , CIRCA 100.000,00 EURO CHE NON PORTANO NESSUN INDOTTO SOTTO IL PROFILO DELL’IMMAGINE TURISTICA E ECONOMICA, MA SOLO PROPAGANDA ELETTORALE E UN MAGNA , MAGNA…… QUESTO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO IN UN MOMENTO DOVE TANTE FAMIGLIE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER MANCANZA DI LAVORO ED ALTRO , POTEVANO SERVIRE PER SOSTENERE TANTI DISOCCUPATI PER IL PROSSIMO PERIODO INVERNALE, PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ….. MA IL SINDACO E LA SUA AMMINISTRAZIONE, NON NUOVO A SPRECARE SOLDI DELLA COLLETTIVITÀ, PER QUESTI EVENTI SUPER COSTOSI…. PUR DI FARSI PROPAGANDA ELETTORALE HA DECISO COSI…… AMALFITANI LIBERIAMOCI PRESTO DA QUESTI PERSONAGGI “LIBERI IN TUTTO”.Miki Pappacoda

