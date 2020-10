(Giovanni Coscia) – Sua santità Bergoglio si adegua alle norme del covid: Ha scelto di ritornare alle udienze in STREAMING. Ovviamente in alta definizione ed in forma digitale. Chi meglio di lui? Questa sua decisione, annulla le presenze dei fedeli nelle chiese cattoliche, a dispregio quindi della fede e dei distanziamenti come previste nelle norme inerenti al COVID19. Sono i cosiddetti “tempi moderni”, che nulla hanno comunque a che fare col film di Charlie Chaplin. E’ in pratica ed in tutta logica, il segno evidente del cedimento o della resa definitiva della chiesa di Roma, quale istituzione sia chiaro, in quanto i parroci di provincia, esercitano il proprio esercizio spirituale, con i dovuti distanziamenti e regolarità. La barbarie imperante istituita da Bergoglio, ha compiuto il passo definitivo verso l’imbarazzo o forse scioglimento nella nuova civiltà del capitalismo terapeutico.

Il Papa, ha annullato le presenze in chiesa e torna ad essere visibile come un fuoco fatuo, in tv digitale, a segno tangibile di un abbandono definitivo, palesando le sua non capacità di “affiancare gli ultimi”; di essere vicino ai sofferenti, così come faceva San Francesco, di rimanere al fianco dei lebbrosi o magari San Carlo Borromeo, di comunicare con gli “appestati”. La chiesa cattolica, quella che dovrebbe essere da maestra per gli insegnamenti di Cristo, ha scelto il paradigma del distanziamento sociale e quella della sottomissione scientifica, sciogliendosi e divenendo parte “nichilista” che con Ratzinger aveva provato eroicamente a combattere. Il Nichilismo è la negazione della verità.

Nelle chiese, si trovano infatti, al posto delle acquesantiere, il GEL per purificare le mani, oppure la dicitura, SANIFICA IL DI’ DI FESTA. E’ tutto questo, l’emblema della fine ingloriosa della chiesa divenuta parte del nuovo ordine mondiale terapeutico. La chiesa ha quindi accettato tutto e con vergognoso colpevole silenzio. La chiesa è per la prima volta, ma in maniera totalitaria, allineata con l’ordine del potere, dimostrando coi fatti di essere una semplice succursale, palesemente incapace di opporsi al sistema, divenendo l’altra faccia dell’ordine “salottiero” dei mercati finanziari e della speculazione in borsa.