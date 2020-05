(Giovanni Coscia) E’ quanto detto inizialmente, per questa crisi sanitaria interminabile, che tutto andrà bene e tutto tornerà nella normalità di Sempre. Certo, così sarà, ma quando avverrà ancora non è dato saperlo. Non tanto per la crisi in se, ma per gli infiniti decreti che dobbiamo rispettare, che sono stati emanati e che successivamente dovranno essere cancellati(?). Si ripristinerà molto tardi, dunque, la normalità legislativa. Come avverrà questo graduale passo, non è dato saperlo. La certezza che conduce ad una ripresa, dovrà essere fornita da questi politici dalla relativa certezza, ma forse genuflessi al potere economico di chissà quale entità che tanto astratta non lo è per niente. E’ senza dubbio alcuno, il “modus vivendi” di questa classe politica che ha incatenato noi italiani tutti. Addirittura dai banchi del governo, le forze di maggioranza, glorificano questa imposizione con i DPCM divenuti oramai una farsa quotidiana. Nemmeno potremmo apprezzare successivamente, il ricordo di quando in tanti si usciva dai balconi a cantare con grida gioiose, non accorgendosi della schiavitù imposta che nessuno ha saputo vedere e che ancora continuerà. Andrà tutto bene, era il motto e continuerà ad esserlo. Una sorta di provvidenza tra il grottesco e la messa in scena di questa pandemia, tanto che il popolo tutto, non si è accorto degli arresti domiciliari, defraudato di ogni libertà e di tutte le conquiste sociali di fondamento, ed invece di opporsi al sistema imposto, si è inchinato quasi euforicamente alla vita ridotta in cattività, considerato il periodo. Una sorta di terapia dell’assorbimento, nel mentre il capitalismo infieriva la brusca sterzata che ha potuto imporre indisturbato.

Da diversi mesi hanno continuato ad iniettarci paura e sottomissione. In pratica, il governo ha attuato un dispositivo di emergenza prolungato, per prolungare le stesse misure di emergenza, al fine di proseguire nel loro obiettivo occulto. Ma c’è da porsi la giusta domanda: per chi andrà tutto bene? Quanti si sono posti il quesito? Non andrà bene, per esempio ai titolari di ristoranti, di Bar, di discoteche, della movida in genere, dei balneari, delle pizzerie, degli alberghi, tanto da non essere più in possesso delle condizioni per proseguire la propria attività. E tante sono le categorie flagellate dal Lock Down che nei fatti ancora prosegue. Siamo giunti quindi, ad una crisi economica irreversibile. Lo stato da i soldi, vero? Ma come li incassa? Dalle nostre tasse, mi pare. E se non produciamo i soldi da dove si prendono? Li stampiamo? No di certo, considerato che non abbiamo la sovranità economica che da tempo i politici di destra, hanno chiesto vanamente. Lo si aspettava anche dai grillini ed il loro “vogliamo la sovranità economica” è altresì caduta nel cesso. Come si vede, non andrà tutto bene e mi pare ovvio. Non è da denigratore, che si riportano questi principi, ma altro non è che la verità vera. E le p. IVA massacrate? E i lavoratori dipendenti che sono rimasti a casa e che nemmeno hanno ricevuto la cassa integrazione? Chiusi in casa ed il governo non ha assistito nessuno. I grillini pubblicano sulle proprie pagine, inutili, di facebook propagande staliniste, che nei fatti inchiodano le famiglie ed i portatori di economia, anche se dipendenti, nelle proprie case. Non un decreto per mantenere in vita le proprie attività. Andrà tutto bene invece, per i gruppi delle multi nazionali, gruppi finanziari speculatori, e-commerce, quindi per i soliti noti della casta cosmopolita capitalistica. Ne stanno uscendo ancora più potenti di prima, vero Soros? Vero Rotschild? Vero Bill Gates? Il ceto medio è flagellato e le classi lavoratrici sono letteralmente massacrate. Distanziamento sociale? Certo, ma economico e non ve lo hanno detto. Si è creato strategicamente un ulteriore distacco tra la elitè economica e le classi medie che sono andate a farsi friggere. Ecco chi ha vinto ed ecco chi ha perso. E’ l’effetto della cosiddetta GLOBALIZZAZIONE. Nefasta in ogni senso. Il governo Conte,-Grillino-PD, ha speso più soldi per gli uomini della task force, che contributi ai lavoratori rimasti a casa. Vergogna o no? Sono aumentati anche i posti di lavoro per le componenti del governo. Quelli della commissione sanitaria. Aumenti di poltrone strapagate a fior di milioni di euro. Basti pensare alla politica dei bonus. Uno a caso: i bonus sui monopattini. Assurdo. Elargiti o buttati ben 120 milioni di euro sui “MONOPATTINI” che definire grottesco è poca cosa, perché si nasconde l’altra faccia della medaglia, che è a dir poco orribile: Erogati solo 40 milioni di euro per i disabili. E voi la chiamate Italia? Ma lo sai cosa hai fatto Conte? Lo sapevi oppure no? E voi dite che questo governo PD-5 Stelle ci fa sperare che #TUTTOANDRABENE? E’ già andato bene per i politici e per gli uomini della task force. Noi saremo costretti a chissà quali fatiche immane per portare a casa il pane per nostri figli. Bastardi.