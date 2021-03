Questa mattina si è svolto l’open day Virtual della Rec Distribuzione ed Eventi Srl, di Angelo Cicalese, ad Eboli- Santa Cecilia via Papaleone, 575 km.82.600. (www.receventi.com – 0828-600128)

Il titolare Angelo Cicalese ha ricevuto dalla Wacker Neuson il prestigioso incarico di distributore del brand sul territorio del centro sud, nelle regioni: Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Stesso riconoscimento anche per la Weidemann.

Il tutto nasce dall’evento svolto il 30 settembre 2017 organizzato da Cicalese con Wacker Neuson nel territorio di Capaccio Paestum, dove i suoi clienti e rivenditori dell’Italia meridionale approfondirono la conoscenza del marchio, a testarono le macchine nell’impiego pratico e a uno scambio di idee con gli esperti, con la partecipazione di circa 1000 visitatori.

Il titolare della Rec Distribuzione ed Eventi, Angelo Cicalese ha sottolineato:

“abbiamo voluto esporre i nostri migliori prodotti in questo open day virtual, per annunciare l’importante incarico ricevuto come distributore del brand nel cento sud. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata come distributore del brand Wacker Neuson e Weidemann dal responsabile globale WN Alexander Greschner, da Dieter Grafinger responsabile dello stabilimento e dal direttore Italia, Georg Jung. Noi offriamo ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo, inoltre queste aziende internazionali puntano su soluzioni della serie zero emission, che assicurano una speciale protezione dell’utente e dell’ambiente senza rinunce in termini di prestazioni, escavatori mobili e cingolati nelle diverse classi da meno di due fino a 15 tonnellate di peso d’esercizio, dumper, pale gommate, sollevatori telescopici ma anche tecnica di lavorazione del calcestruzzo, pompe, costipatori e piastre vibranti così come mototroncatrici, martelli demolitori e generatori. Stiamo lavorando per rafforzare la nostra posizione sul mercato. La fiducia dei nostri clienti nel marchio Wacker Neuson e Weidemann rappresenta a tale riguardo un requisito essenziale”.

L’incarico giunge anche per le ottime prestazioni in vendita, ottenute da Cicalese: “nonostante la pandemia, abbiamo ricoperto il dieci per cento del territorio con un fatturato di oltre 6 milioni di euro. Ringrazio i dealer nelle quattro regioni, le officine meccaniche ed in particolare tutti i collaboratori di Rec Distribuzione ed Eventi”.