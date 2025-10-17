ANTICICLONE AFRICANO SULL’ITALIA: OTTOBRATA FUORI STAGIONE IN CAMPANIA

Un’ondata di caldo anomalo fuori stagione è pronta a interessare il Sud Italia, Campania inclusa, nella settimana compresa tra il 24 e il 26 ottobre. Secondo le ultime elaborazioni dei principali modelli meteo, ci attende una breve ma intensa rimonta dell’anticiclone africano, che porterà giornate insolitamente miti per il periodo.

Dopo il passaggio di una perturbazione tra il 19 e il 23 ottobre, che porterà piogge sparse e un primo calo termico, si aprirà una parentesi dal sapore quasi estivo. Le correnti sud-occidentali in quota spingeranno verso l’Italia una massa d’aria calda di origine nordafricana, facendo schizzare le temperature fino a 27-28°C in diverse zone del Centro-Sud: Campania, Sicilia, Sardegna, Puglia e le regioni tirreniche centrali saranno le più interessate, con punte elevate anche nelle aree interne appenniniche.

Al Nord, invece, complice la maggiore nuvolosità e possibili inversioni termiche, i valori resteranno più contenuti (intorno ai 23-24°C), pur mantenendosi sopra le medie stagionali.

Ma si tratterà di un caldo fugace. Già tra il 27 e il 28 ottobre è atteso un nuovo peggioramento: una perturbazione in arrivo dal Nord Europa dovrebbe spazzare via l’anticiclone, riportando piogge, venti sostenuti e un deciso calo delle temperature.

