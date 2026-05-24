ANTOLOGIA D’AMORE IL NUOVO ALBUM DI MICO ARGIRO’ SUCCESSO SICURO

In uscita per l’etichetta Tippin’ Factory e distribuito da Lightsound, “Antologia d’amore” è il nuovo album del cantautore Mico Argirò.

Anticipato dall’uscita di ben 3 singoli (“Mina e Celentano”, “Lezioni di tenebra” e “Istruzioni per uccidere il primo amore”), “Antologia d’amore” è, come da titolo, un album che affronta, in maniera matura e articolata, le varie sfaccettature dietro questo sentimento tanto decantato, cercando di andarne a carpire le più disparate sfumature.

«È un album che racchiude tanti lati dell’amore; è un tentativo di descrivere questo sentimento, anche se è impossibile farlo davvero nella sua totalità. Parte tutto da qualche mia storia personale o a me vicina. C’è un enorme coefficiente di realtà».

Registrato da Ivan Malzone presso La Saletta, “Antologia d’amore” è interamente scritto e registrato dallo stesso Mico (impegnato fra chitarre, basso, tastiere e voce) e Biagio Francia (percussioni, batteria, sintetizzatori e theremin), con la collaborazione di Luciano Tarullo e Menade ai cori e Luca La Duca alla chitarra elettrica in “Mina e Celentano”.

«Ci sono voluti anni per scrivere tutti questi pezzi, viverli prima, arrangiarli e produrli poi. Nei vecchi album ho pubblicato poco su questo tema perché avevo già in mente questa “Antologia” e volevo prendermi il giusto tempo».