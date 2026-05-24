ANTOLOGIA D’AMORE IL NUOVO ALBUM DI MICO ARGIRO’ SUCCESSO SICURO

“Antologia d’amore”
Track by track
1. Mina e Celentano
L’amore felice e spensierato
L’amore felice raccontato attraverso i suoi dettagli: due giovani che cantano le canzoni di Mina e Celentano, la stanza, i libri.
Primo singolo del disco, un cantautorato pop e leggero, dai suoni aperti.
“La candela che seppur tremolante spezza la notte e vince il buio”
“Mina e Celentano” su YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rarp3u4TflI
2. Grattacieli
Milano, amore e ambizione
Amore ed ambizione in una Milano notturna, dove il desiderio si mischia al romanticismo.
Una canzone elettronica in cui le chitarre si mischiano a sintetizzatori, beat e arpeggiatori.
“Che se potessi scriverei la canzone che poi canti, prima di addormentarti”
3. Istruzioni per uccidere il primo amore
Dato che sembra inevitabile, una guida per farlo bene
Dato che sembra inevitabile la fine della prima storia alcune istruzioni per farla finire al meglio, evitando il troppo dolore dei tira e molla.
Terzo singolo estratto dall’album, un folk alternativo di matrice dylaniana, ma con una visione elettronica, contemporanea, nella quale la musica popolare del sud Italia si mischia al cantautorato.
“Se proprio devi, non farlo lentamente.
Prendi la mira, affonda il coltello dolcemente”
4. Nun m’aggi’ scurdat
Quando la tua ex si sposa
L’ex fidanzata che si sposa, una canzone in dialetto che mescola il ricordo, oltre la malinconia, alla felicità della nuova sua vita.
Una canzone tra il pop in dialetto campano e il folk.
“E si rimani tengo tiempo veng ‘a chiesa mentre te spusi
M’assett a n’angolo e sbatt ‘e mman”