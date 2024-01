ARIETE DUSSMAN UN PASSAGGIO DI CONSEGNE CON MOLTE FALLE PROTESTANO GLI AUSILIARI DI MEDICI E PARAMEDICI

Sono gli ausiliari di medici e paramedici e vivono una situazione paradossale negli ospedali. Le ultime decisioni della società che gestisce il servizio di pulizia all’interno del presidio ospedaliero fanno discutere non poco, anzi fanno arrabiare. Tutti speravano che nel passaggio di cantiere con il raggruppamento temporaneo di imprese Dussmann – Teem Service sarebbero migliorate le loro condizioni di lavoro, invece la società capofila, Dussmann, ha dichiarato problemi di esuberi di personale e costi superiori, ma nello stesso tempo ha proposto aumenti di livello solo per alcuni lavoratori delle pulizie, lasciando altri 400 di cui 144 in sevizio a Vallo senza alcun premio. “Questa contraddizione – ha ribadito Scarano – solleva dubbi sulla reale situazione economica dell’azienda, che si lamenta di costi elevati mentre regala benefici solo a una parte dei dipendenti. I lavoratori non dovrebbero essere penalizzati per scelte aziendali ingiuste. Siamo pronti a difendere i nostri diritti e a lottare contro questo scempio sociale che si sta consumando”. I lavoratori e i sindacalisti hanno fatto appello alla Dussman “ a riconsiderare le proposte ingiuste e dannose per i lavoratori, sperando anche che la Asl intervenga per porre fine a questa situazione”. Al momento infatti nonostante gli sforzi sindacali, le società sembrano determinate a danneggiare i lavoratori, costringendoli a condizioni economiche inferiori rispetto agli anni precedenti. Alcuni rischiano di lavorare solo 12 ore a settima. Inoltre, la società capofila ha annunciato l’assenza di ipotesi per garantire ore di lavoro straordinario, privando i lavoratori della possibilità di accedere a ore extra, pur sapendo che la Asl Salerno mette a disposizione molte ore di lavoro straordinario.«Con l’affidamento della gara dei servizi di ausiliarato e pulizia alla cooperativa Dusmann Service srl – dischiara Scarano – si provocherà una perdita consistente di salario per una settantina di persone assunte a tempo indeterminato. Il tutto verrà provocato dalla perdita delle ore aggiuntive che oggi il personale assunto esegue. La preoccupazione è tanta, ma noi attiveremo tutte le nostre energie per contrastare una nuova gestione che si preannuncia scellerata». Gli fa eco la rappresentante Ulssa del nosocomio di Vallo della Lucania,: «Il 23 gennaio ci doveva essere un incontro con la società: “Dussmann Service”, per discutere del tavolo tecnico.Tutto questo per capire come svolgere i servizi aggiuntivi affidati alla cooperativa, sono stata convocata via email ma alla fine i referenti della “Dusmann Service” non si sono presentati nella sede dell’Ospedale San Luca ma si sono incontrati con la CGIL e la CISL, nella sede della CGIL, senza che noi non sapevamo niente e senza avvisarci. Un atto gravissimo verso il nostro sindacato che ha la maggioranza degli iscritti».

I lavoratori che si occupano di ausiliariato, ancora per poco tempo, con la Cooperativa: “Ariete”, sono preoccupatissimi di questa situazione. «La nostra è una lunga storia – dichiara la lavoratrice Cinzia Monzo -. Per questo lavoro ci siamo sacrificati, abbiamo sacrificato le nostre famiglie soprattutto in periodo di Covid. Con i miei colleghi abbiamo dato l’anima per questo lavoro, in ogni abbraccio e in ogni carezza verso chi soffriva c’era l essenza dell ‘amore e dell’ accoglienza. Tutto questo deve avere un senso, noi chiediamo solo una retribuzione equa».