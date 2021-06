L’uso eccessivo di armi scatena sparatorie e guerre che non esisterebbero se non ci fossero questi strumenti di morte

A causa del diffondersi dell’uso delle armi,è in aumento il numero delle stragi,compiute da squilibrati.La

liberaòiozzazione sul commercio delle armi,ha fortemente influenzato negativamente ed,in modo

particolare,i giovani.L’acquisto di un’arma in America,è talmente facile che un gran numero di famiglie

americane detiene un qualsiasi strumento atto ad offendere.Sia che che serva per legittima difesa o per sport

o per collezionismo,un’arma è troppo facile procurarsela e le sparatorie sono all’ordine del

giorno.Mentre,secondo Donald Trump bisognava armarsi a tutti i costi,il nuovo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden sta cercando di arginare questo problema.Tanti ragazzini vogliono emulare gli adulti e,o prendono

di nascosto le armi custodite in casa o utilizzano stratagemmi per acquisirle,mentendo perfino sull’età.La

violenza quindi non si ferma e coinvolge,purtroppo,anche gli agenti delle forze dell’ordine,i quali,a mio

parere,non sono addestrati all’utilizzo di un’arma.Troppi morti si contano e l’inarrestabile avanzata di chi

vuole armarsi a tutti i costi,non si ferma.Le industrie che producono armamenti fanno affari d’oro sulla pelle

di poveri cittadini inermi.Gli Stati Uniti detengono il record di tutto ciò,ma anche l’Italia non vanta una

posizione proprio ottimale.Anche se nel nostro paese le leggi che consentono il porto d’armi,sono più

restrittive,sono troppi i casi di esercenti,i quali,nei negozi o in casa,sparano ed uccidono ladri

millantando,poi,legittima difesa.Bisognerebbe addestrare meglio le forze dell’ordine all’uso delle armi

d’ordinanza per pattugliare i quartieri.Lo stesso Papa Francesco,ha rivolto un appello perché il denaro che

viene utilizzato per costruire armi,venga invece convertito in qualcosa di più utile.Le guerre non

esisterebbero se non ci fossero le armi e tanti civili innocenti,nel mondo,non morirebbero.I paesi del mondo

dovrebbero trovare un’alternativa a questa corsa agli armamenti,per costruire la pace. Guido Honorati Broggi