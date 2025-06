ASCEA,UNA GIORNATA DI ALLENAMENTO GUIDATO IN STRADA

🎉MovAscea e palestra body sculpt presentano Street Work Out – l’ Allenamento in strada silenzioso ed incredibilmente rumoroso e coinvolgente allo stesso mommento

Sabato 21 giugno | Ore 17.00

Lungomare di Ascea Marina e Corso Elea

Il cuore pulsante del fitness e divertimento fa tappa nella splendida cornice di Ascea marina.

Tanti trainers guideranno i circa 100 partecipanti in una esperienza unica a ritmo di musica e sorrisi

Roberto bazzoli top trainer street workout Italia,Osvaldo sammartino,Antonio Colavolpe,Giorgia Palermo ,Carmelo naro e tanti altri ,capitanati dalla organizzatrice Maria d’ angiolillo guideranno la truppa del benessere in un fantastico percorso della durata di circa 2 ore dove alla classica passeggiata si alterneranno momenti di fitness con miniclass di combat,funzionale,pilates ,Zumba ,tonificazione etc.

👉Appuntamento alle ore 17:00 davanti a Zucchero&Cannella per dare il via a una serata indimenticabile di fitness all’aria aperta.

✨ Siete pronti anche voi a Vivere un’esperienza che unisce sport, benessere e spettacolo, circondati dalle meraviglie del territorio?

