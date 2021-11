Come lo scrittore Mario Rigoni Stern(foto) riportò i cervi nei boschi dell’altopiano per ripopolarlo. Era un cacciatore molto rispettoso dell’ambiente

Ricorre in questi giorni il centenario della nascita dello scrittore Mario Rigoni Stern che ha scritto queste bellissime parole:

SETTE VOLTE BOSCO

SETTE VOLTE PRATO

POI TUTTO TORNERA’ COM’ERA STATO, CANTANO GLI GNOMI DENTRO LA MONTAGNA.

Ma chissà che lui che aveva immaginato quel ciclo naturale, ricordato più volte nei suoi libri, potesse fare il suo corso con tanta rapidità. Nel 2020, spiega un dossier di una prestigiosa università europea, la State of Europe Forest, ripreso, poi, dall’università di Padova, i boschi europei sono arrivati a coprire 227 milioni di ettari, pari ad oltre un terzo dell’intera superficie. Una crescita impetuosa ed inversamente proporzionale da rovesciare un destino quasi segnato da anni di disboscamenti denunciati dallo stesso scrittore asiaghese e da Indro Montanelli, Antonio Cederna e Leonardo Borgese. A questo punto il patrimonio forestale oggi ha toccato livelli mai visti nel corso degli ultimi secoli. Ma lo scrittore ne sarebbe stato entusiasta? Molti ne dubitano, perché, se da un lato gli alberi catturano l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, gli eccessi, che raggiungono negli ultimi ottanta anni quasi il 75%, amplificano fenomeni come gli incendi, le tempeste di vento e l’arrivo di insetti dannosi. Proprio la famosa tempesta Vaia, che è paragonabile al “Vento Matteo” di Dino Buzzati, si abbattè tre anni fa sull’altopiano di Asiago e butto giù in una notte mezzo milione di alberi. Essa fu dovuta proprio a questi eccessi. Proprio gli abeti rossi, decantati dallo stesso Rigoni Stern, il quale ha scritto in merito a questo albero, le seguenti parole:

MI ACCOMPAGNA NELLA VITA

NELLA CASA DOVE SONO NATO ED HO TRASCORSO LA MIA GIOVINEZZA, I MOBILI, LE SUPPELLETTILI, I PAVIMENTI, LE SCALE, LE GRANDI E GEOMETRICHE CAPRIATE DEL TETTO, TUTTO ERA STATO RICAVATO DAI PECCI DEI NOSTRI BOSCHI.

vedeva i rischi dell’eccesso di queste piante e solo di queste piante, fatte nascere dopo lo Strafexpedtion per ricostruire le foreste dell’altopiano. Si sarebbero dovuti piantare più faggi, abeti bianchi, ciliegi selvatici e larici che, per i siberiani, affermava, rappresentavano “l’albero cosmico”, lungo il quale scendono il sole e la luna sotto forma di uccelli d’oro e d’argento. La natura non ama la monotonia, spiegò un giorno all’amico e compaesano Daniele Zovi, il generale di brigata impegnato per anni nella difesa del territorio e poi autore di libri pieni di amore per l’ambiente come l’ultimo che si chiama, IN BOSCO. Forse nessuno saputo parlare dei boschi come lo scrittore morto che ha dichiarato, prima di spegnersi nel giugno 2008

LA PRIMAVERA E’ LA STAGIONE FIUSTA PER PARTIRE, PERCHE’ SAI CHE LA VITA CONTINUA.

Tutto ciò lo aveva dichiarato a Paolo Rumiz. Dice tutto una pagina dell’Abete chioccia:

VIVEVA E CRESCEVA IN UNA LOCALITA’ DELLA MIA TERRA ALLA QUALE LEI AVEVA DATO IL NOME: KLUKARHEN TANNE “ABETE CHIOCCIA”

E difatti, attorno a lei, crescevano centinaia di abeti bianchi di ogni età, che considerava suoi figli. Lei era plurisecolare(da noi quest’albero è femminile), ed il suo ricordo, anche per i più vecchi boscaioli , si perdeva indietro nel tempo degli avi. La sua corteccia era spessa quattro buone dita ed tutta segnata dalle cicatrici causate dalle saette. Ad abbracciare la sua base non erano sufficienti quattro uomini ed a cinque metri dal piede si alzavano cinque diramazioni a candelabro che, a loro volta, erano altrettanti alberi molto grandi. Un giorno, però, nel 1953, venne un funzionario che ordinò di abbatterla, perché affermava che nell’interno il durame era sicuramente cavo. Al taglio risultò sana e da lei si ricavarono ben undici metri cubi di legname e sette carri di legna da ardere; ma i caprioli e gli urogalli abbandonarono quel posto per diverso tempo ed anche a noi ora,manca qualcosa. L’equilibrio: questo era il cardine della sua idea della natura. Per i boschi, gli uomini, gli animali. Una volta scaricò in aria il fucile gridando:

ALLA SALUTE DEGLI UROGALLI

in segno di onore per alcuni galli cedroni che lo avevano fregato dopo un lungo appostamento. Cacciatore rispettato, addirittura amato, perfino da chi della caccia era nemico. Non sopportava i cialtroni ed aveva dichiarato che in molti casi la caccia era diventata un hobby, un capriccio, uno status symbol. Affermava che ci sono cacciatori che sfilano come indossatrici, piombano nei campi con i fuoristrada e travolgono, deturpano e distruggono. Aveva dichiarato anche che non hanno il minimo rispetto per l’ambiente. Cafoni che non si sarebbero comportati come lui nei confronti degli urogalli che lo avevano beffato dopo un lungo appostamento ed a cui lui aveva reso onore con una scarica di fucile. Era convinto, tuttavia, che fosse perfettamente giusto opporsi alla caccia, ma bisogna sapere che se caprioli, stambecchi e cervi sono tornati sulle alpi lo si deve ai cacciatori;si deve a loro il ripopolamento dell’ambiente alpino, perché gli animali selvatici sono stati prelevati dagli allevamenti. Si può quindi parlare, tranquillamente di caccia finalizzata alla ricostituzione di gruppi ed insiemi di selvaggina. Mario Rigoni Stern, come sempre, sapeva di che cosa stava parlando. Sapeva benissimo che boschi e prati del suo stesso altopiano, allora poverissimo, erano rimasti privi di cervi, camosci ed altri animali selvatici. L’ultimo cervo era stato abbattuto nel 1901, come testimonia una foto custodita dagli eredi di quattro cacciatori, tra i quali c’era anche don Giobatta Carli Muller, il quale era soprannominato Don Titta e che porta l’estrema unzione in uno dei più bei libri dello scrittore. Fu così, che, nel settembre 1994, evento narrato sul quotidiano “La Stampa”, egli decise di andare con suo figlio Gianni e con il suo amico Daniele Zovi nella foresta di Tarvisio che, a suo dire era una montagna che unisce e non divide e che si trova fra Italia, Slovenia ed Austria. Andò a visitare quel luogo con uno scopo ben preciso: ascoltare il bramito dei cervi in amore. Si trattava di luoghi, attraverso i quali lui era passato tornando ad Asiago a piedi fin dalla Russia. In quell’occasione il fratello lo aveva accolto sbigottito e gli aveva notare quanto fosse dimagrito. Aveva un cappello di feltro ed un vecchio bastone di legno. Stava lì appoggiato ad un albero e tendeva l’orecchio: così lo ricorda Zovi. Una notte memorabile, trascorsa a mangiare pane formaggio. Avrebbero riportato loro gli animali selvatici come i camosci ed i cervi, dopo aver rastrellato i primi esemplari un po’ là ed un po’ qua, con l’aiuto di altri amici. Dopo che un quarto di secolo è trascorso da quel momento, dei suoi cervi oggi ce ne sono quasi un migliaio. E lo stesso discorso vale anche per i camosci. Quando si spense non ne aveva ancora abbattuto uno. Guido Honorati Broggi