ASL AGROPOLI-VALLO DELLA LUCANIA BANDO PER IL DIRETTORE

L’Asl Salerno ha pubblicato l’avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il conferimento di un incarico (a tempo determinato) di sostituzione del Direttore titolare del DEA Vallo Della Lucania-Agropoli, assente per conferimento di incarico di Direttore Generale presso altra Azienda Ospedaliera.

Il bando, con allegato modello di istanza di partecipazione, è stato pubblicato sul sito aziendale www.aslsalerno.it – alla sezione “Avvisi e Concorsi”.La SCADENZA prevista è fra quindici giorni: 25-09-2024.

