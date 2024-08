L’Assunta in Cielo è una delle feste più importanti della chiesa Cattolica. Due grandi località turistiche come Maiori e Santa Maria di Castellabate si fermano per le solenni processioni e i fuochi d’artificio a mare.

