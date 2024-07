ATTESA SPASMODICA PERL’AEREOPORTO E I PRIMI VOLI PRONTI I COLLEGAMENTI PER IL CILENTO E VALLO DI DIANO

Cresce l’attesa per i primi voli: bus anche per Cilento e Costiera

Meno di una settimana. E’ diventata spasmodica l‘attesa per l’inaugurazione dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, i cui primi voli partiranno il prossimo 11 luglio.

E’ corsa contro il tempo per mettere a posto gli ultimi aspetti anche sul piano sul piano della viabilità e dei collegamenti con il nuovo scalo.

La società Autolinee Curcio, ad esempio, indica gli orari dal lunedì alla domenica sul proprio sito ufficiale: «Colleghiamo l’aeroporto Salerno – Costa D’Amalfi con Basilicata, Golfo di Policastro, Vallo di Diano, Cilento, Eboli (Terminal Bus) e Battipaglia (Fs)».

Si organizza anche Sita Sud proprio dalla Costiera amalfitana: «In concomitanza con la riattivazione dei voli presso lo scalo aeroportuale di “Salerno Costa d’Amalfi”, in via sperimentale a partire da giovedì 11 luglio 2024 e fino al 02 novembre 2024 – scrivono dalla società – saranno introdotti i collegamenti veloci via autostrada tra l’aeroporto di Salerno e Amalfi con fermate previste in costiera amalfitana».

