Essere una stella nella vita delle persone che amiamo e non soltanto nel percorso lavorativo, nella carriera artistica.

Questo è l’augurio di Axel Blue che, in collaborazione con Elle, pubblica “Nightstar” (Red Owl Records/Visory Records/Thaurus), il suo nuovo singolo disponibile in tutti i digital stores.

Il brano, scritto dai due artisti e prodotto da Wyde, è una dedica d’amore al proprio partner, ma anche a tutte quelle persone che sentono nel cuore il desiderio di essere luce, faro e speranza nei momenti bui che attraversano le esistenze dei loro cari.

Grazie ad un flow scorrevole e barre ricche di significato, elementi che contraddistinguono le sue release sin dagli esordi, Axel Blue avvolge l’ascoltatore di delicatezza e sentimento, ma a modo proprio: slang e riferimenti cinematografici sono le ali dell’immaginario sognante e sperimentale del rapper romano, che sceglie di fondere la sua penna a quella di Elle per un risultato assolutamente originale, distante da qualsivoglia definizione di genere musicale ed etichette, ma vicino solo alla parte più profonda di noi, quel lato intimo e prezioso che mostriamo soltanto a coloro che accettano di farne parte senza giudicare, a coloro che gioiscono con e per noi e per cui vale la pena brillare, illuminando non soltanto il nostro cammino, ma anche il loro, diventando così una stella che brilla di luce propria, senza cercare di spegnere quelle accanto a sé per spiccare nel buio, bensì illuminandole, perché insieme si fa più luce, perché insieme, il bagliore, ha un colore migliore, meraviglioso.

E le stelle, a cui affidiamo sogni, speranze e desideri, a volte ci ascoltano – «sei dentro tutti i miei sogni, dream land, non ci credevano in molti, ora brindo con i miei» -, ma per diventare come loro è necessario tenere a mente il nostro passato, le persone che ci hanno aiutato a rialzarci nei momenti difficili ed a realizzarci – «mando un bacio a nonna, guarda sono una nightstar» -, perché solo così possiamo diventare luce e guida, perché solo così possiamo far sognare, a nostra volta, gli altri – «stanotte chiudi gli occhi e anche Roma sarà nostra» -, senza il bisogno di rivestirli di futili lustrini – «non hai bisogno di quella roba chic che sei tu la fine del mondo» -, perché agli occhi di chi ci ama, siamo in grado di brillare sempre, con le nostre qualità, i nostri difetti e con tutto ciò che portiamo nel cuore – «non voglio più niente soltanto vederti ridere» -.

«Mi definisco uno “star boy” – dichiara Axel Blue –, ovvero un “ragazzo stellare”, perché la musica ha la capacità di farmi evadere da tutto. “Nightstar”, come tutti i miei precedenti lavori, è nata di notte, perché il cielo, la luna, le stelle, mi danno ispirazione e mi mettono nelle condizioni di rilassarmi, di scrivere meglio. Spero, attraverso le mie canzoni, di portare gli ascoltatori in questo mio mondo luminoso e personale, dando conforto e spensieratezza a chi ne ha bisogno».

Dopo aver partecipato e vinto i due “XTREME RECORDS CONTEST” di CaneSecco ed aver collaborato con lui per la realizzazione di svariati brani, pubblicati poi sul canale YouTube “XTreme Vision”, la realizzazione di tre singoli usciti nel corso del 2020, Axel Blue, con il suo fidato producer Wyde, torna a dar voce al suo mondo interiore con quel tocco di sperimentazione autorale e compositiva che lo portano ad allontanarsi da ogni tipo di classificazione e definizione, trovando il suo spazio, la sua identità artistica, all’interno di un nuovo universo musicale in cui fanno da padroni innovazione, sentimenti ed urgenza espressiva.

Biografia.

Axel Blue nasce a Roma nel 1999. Si avvicina alla musica durante i primi anni del Liceo, con un’attitudine spiccata al freestyle ed alla scena underground. Nel 2016 incontra Wyde, che diventa il suo produttore ufficiale e tra loro scatta immediatamente una forte intesa professionale: i lavori di Wyde sono originali, unici, mai banali e fanno da cornice perfetta alle barre di Axel Blue, che decide così di dare il via al suo percorso nel mercato musicale. Nel 2018 esce “Na na na”, primo singolo ufficiale del rapper romano (ai tempi sotto lo pseudonimo Blue), che riscuote un notevole successo e lo spinge a partecipare, nonché a vincere, i due contest di CaneSecco, gli “XTREME RECORDS CONTEST”. Questa esperienza lo porta non soltanto a conoscere un artista, suo concittadino, presente sulla scena nazionale dagli anni ’90, ma anche a lavorare con lui per la realizzazione di diversi brani, pubblicati poi sul canale YouTube “XTreme Vision”. Nel 2020, Axel Blue rilascia tre brani, “Scusami”, “Fiori nel deserto” e “Ci sto dentro” (feat. Kevin Misfit, Arhyma e Wave), a cui fa seguito, l’anno successivo, “Nighstar” (feat. Elle), che segna per lui non soltanto un nuovo inizio scandito da una maturità artistica acquisita, sempre affianco del fidato compagno di viaggio Wyde, ma anche la firma del suo primo contratto discografico con Red Owl Records/Visory Records/Thaurus. La musica di Axel Blue trova così la sua dimensione perfetta, un mix unico di originalità, sperimentazione e flow che, brano dopo brano, lo conduce a creare e delineare un suo stile personalissimo, privo di qualsivoglia etichetta e caratterizzato esclusivamente da personalità, storytelling e capacità espressiva.

