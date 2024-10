BARONISSI, MARCIA PER LA PACE

È un’immagine potente ed evocativa quella che si eleva da Baronissi: tutti in marcia per lanciare un messaggio forte contro le guerre del mondo e per il disarmo. Un’adesione straordinaria di tutta la comunità, ben oltre le aspettative: tutti insieme, a comporre il lungo cordone della pace con i colori dell’arcobaleno, le istituzioni civili, religiose e militari, le organizzazioni civili e religiose, le associazioni, i gruppi parrocchiali, i cori, gli scout e i cittadini. Un successo la seconda edizione del Festival della Pace, promosso dal Comune di Baronissi in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori del Convento della SS. Trinità di Baronissi.

Tante le iniziative e i momenti di riflessione, a partire dai bambini, che sono stati i protagonisti indiscussi della manifestazione, insieme al concerto di Giovanni Caccamo e alla Marcia, conclusasi con il flashmob collettivo, con tutte le persone in cerchio al Parco del Ciliegio a comporre il simbolo della pace universale che, ripreso dall’alto, ha regalato una delle immagini simbolo dell’edizione 2024.

