Giovanni Coscia – Sabato 11 luglio, alle ore 21,30, è una data da ricordare. Si celebra in città, infatti, il primo concerto all’aperto in Italia, dopo il lockdown, e vedrà come intrattenimento della serata d’estate, il gruppo SETTEBOCCHE, che con la loro musica tradizionale, allieteranno gli spettatori, presso il Centro Sociale. Sarà un concerto per intrattenere le serate estive, prive, causa covid, delle feste tradizionali della città, ed in primis, la mancata festa della santa patrona. Saranno ovviamente osservate tutte le norme di distanza previste come per legge e le norme riguardanti le mascherine e quant’altro previsto. Quella dell’11 luglio, è una serata che i battipagliesi ricorderanno ed insieme potranno godere della fantastica musica di un gruppo, composto da ben 7 elementi, che riprende la propria attività all’aperto, partendo proprio dalla città capofila della piana del Sele.

Un modo diverso per stare insieme e per esorcizzare la paura del coronavirus, che ha esercitato una pressione psicologica e di paura in tutto il mondo. Un’ora di puro divertimento, ed all’aperto risuoneranno come per incanto le note musicali che accarezzeranno l’intera città. Insomma, è un modo forse diverso da tanti, per mettere definitivamente alle spalle, tutte le problematiche di restrizione che ogni popolazione ha vissuto in questi ultimi mesi. Il centro sociale di Battipaglia, sarà quindi, teatro di questa importante kermesse canora, ove l’ingresso è comunque limitato a qualche centinaio di persone, che per qualche ora, potranno gioire, senza incubo alcuno con la musica della Taranta.