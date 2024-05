BATTIPAGLIA, A GIUGNO LA MOSTRA SU TOTO’ LE DATE

Battipaglia celebra Totò: tutto pronto in città per la mostra e l’installazione del busto in suo onore a piazza Ferrovia. L’evento si terrà dall’11 al 16 giugno 2024 presso la Piazza della Cultura e della Cittadinanza Attiva. Lo riporta Battipaglia1929.

Battipaglia celebra Totò: mostra e installazione del busto in piazza

La città di Battipaglia si appresta a celebrare il mitico Totò con una mostra e la presentazione del libro ‘Vi disegno il mio Totò’ che prenderà il via l’11 giugno fino al 16 giugno 2024. L’event si terrà in Piazza della Cultura e della Cittadinanza Attiva dove verrà anche installato il busto in bronzo raffigurante il celebre attore su una base in pietra. Il busto, già in possesso del Comune, verrà posizionato per omaggiare l’attore che spesso menzionava Battipaglia nei suoi film.

