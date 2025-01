BATTIPAGLIA, FURBETTO DEL CARTELLINO STANATO DALLA GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di Finanza di Battipaglia avrebbe aperto un’indagine su un dipendente/funzionario del Comune che rischia l’accusa di truffa. E non solo.

L’indagine

Secondo i militari – riporta La Città – in diverse occasioni (che si conteggerebbero in svariate decine d’episodi), infatti, non avrebbe mai timbrato il cartellino per dar conto della propria presenza a Palazzo di Città, accedendo direttamente al portale per mettersi presente, inserendo le timbrature relative a pomeriggi nei quali, sempre secondo quanto riferito agli investigatori, non avrebbe mai messo piede in ufficio. L’indomani, poi, i funzionari del Comune che pure avevano la facoltà d’accedere alla piattaforma telematica s’accorgevano ch’erano state inserite marcature riferite a orari d’ingresso e d’uscita presumibilmente fittizi: in tal modo, però, non soltanto si lucra la presenza, ma s’ottengono anche i buoni pasto spettanti ai lavoratori che permangono in servizio per l’intera giornata.

