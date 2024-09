BATTIPAGLIA, NEL 2016 LA TRAGEDIA DI ULISSE BUSTI MAI DIMENTICATA

Difficile dimenticarlo,difficile dimenticare 8 anni fa Ulisse Busti in seguito ad un incidente con la moto,a pochi metri da casa sua,perdeva la vita.Una notizia che commosse tutto e tutti per la bontà e per come era quel ragazzo simpatico,affabile e pieno di entusiasmo.I suoi amici e non solo lo hanno lungamente ricordato sui social e non solo.Un grande ricordo lo abbiamo anche noi,difficile dimenticarlo.

Il tempo per lui si è fermato a 27 anni la sera di quel 30 agosto 2016 a pochi metri da casa sua. Momenti di angoscia indimenticabili che riviviamo mentre scriviamo, a notte fonda, queste parole. E fu uno shock per tutti vista la popolarità di cui godeva Ulisse a Battipaglia insieme alla sua bella famiglia alla quale l’assenza di Ulisse fa male ogni momento, ogni minuto. E come fa male agli amici, alla gente, ai conoscenti. Una ferita sempre sanguinante e non si rimargina. Di Ulisse abbiamo scritto di tutto e di più, ragazzo eccezionale di cui da sempre ne abbiamo decandato la simpatia.

