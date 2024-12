BATTIPAGLIA, PROVVEDIMENTO DEL SINDACO PER IL MERCATO DI SANT’ANNA

“Par d’essere al mercato”. È una delle frasi indicate dal dizionario della Treccani, alla voce “mercato”, per far cenno, testualmente, a un «ambiente dove si faccia gran confusione». A Battipaglia la proverbiale espressione non varrebbe più se venissero applicati pedissequamente i dettami dell’ultima ordinanza firmata dalla sindaca Cecilia Francese e vistata dal dirigente dell’Ufficio tecnico municipale, l’ingegnere capo Carmine Salerno.

Ad eccezione degli ambulanti che vendono dischi e cassette, infatti, d’ora in poi agli operatori mercatali sarà tassativamente vietato l’utilizzo d’impianti elettroacustici d’ogni tipo e dei clacson d’auto, furgoni e affini. Un provvedimento, quello della Francese, sottoscritto all’esito di numerose lamentele pervenute a Palazzo di città dai battipagliesi che vivono nelle zone attigue agli stadi, specie al Sant’Anna.

Con lo spostamento, causa lavori, del mercato giornaliero nelle aree strette tra via Garigliano e via Kennedy, infatti, le bancarelle adesso vengono allestite ai piedi di parchi residenziali. Ciò che prima s’udiva in lontananza, quindi, adesso s’ode più da vicino. E gli abitanti che vivono a ridosso del quartiere non ne sono assai felici, specie all’alba, quando gli operatori attrezzano le aree e loro sono a letto. Di qui l’esigenza di sottoscrivere l’ordinanza.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...