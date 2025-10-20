BATTIPAGLIA, SORPRESO CON 53 DOSI DI COCAINA: ARRESTATO UN UOMO

È stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia un uomo, identificato con le iniziali D.M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta lo scorso 17 ottobre, quando la polizia giudiziaria, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, ha rinvenuto 53 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 17 grammi.

Durante il blitz sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Tutto il materiale, insieme allo stupefacente, è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

