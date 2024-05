BATTIPAGLIA, TASSE TAGLIATE PER CHI HA REDDITO BASSO

Come già avvenuto per l’anno 2022 la Giunta Comunale di Battipaglia guidata dalla Sindaca Cecilia Francese ha approvato le agevolazioni TARI che riducono il carico fiscale sui bilanci delle famiglie battipagliesi. L’Amministrazione ha destinato 450mila euro dell’avanzo di amministrazione per destinarlo al sostegno delle famiglie con redditi bassi.

Battipaglia, nuovi tagli Tari per le famiglie a basso reddito

Per i redditi dei nuclei familiari con ISEE inferiore o pari a 9.360,00 euro è prevista la completa esenzione dal pagamento della TARI. Riduzione del 50% dell’importo dovuto per i redditi ISEE tra 9.360,01 euro e fino a 15mila euro. Le agevolazioni sono applicate esclusivamente all’abitazione di residenza così come disciplinate ai fini IMU. Naturalmente sarà approntato un avviso a cui i cittadini dovranno rispondere.

“Si tratta di un provvedimento che abbiamo ritenuto doveroso nei confronti delle famiglie meno abbienti e che risentono maggiormente dell’aumento generalizzato dei prezzi, in particolare di luce e gas – afferma la sindaca Cecilia Francese -. Come amministrazione siamo sempre attenti alle fasce più deboli della società“.

