BATTIPAGLIA, TUTTI IN PIAZZA PER SALVARE LA FOS

LA SINDACA E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA HANNO GUIDATO IL CORTEO

In migliaia sono scesi in strada a Battipaglia per unirsi al corteo a difesa della Fos, lo storico stabilimento battipagliese che dà lavoro ai 289 dipendenti in cassa integrazione e a rischio serrata dopo gli annunci dei vertici. Accanto alla sindaca Cecilia Francese, che guida la protesta, il presidente della provincia Franco Alfieri e i primi cittadini dall’intero comprensorio.

Presenza massiccia di lavoratori delle altre fabbriche, studenti del territorio e i parroci della città. Presente pure una delegazione della comunità musulmana. C’è stata una massiccia adesione, della città, degli studenti ma soprattutto di tutta la deputazione politica, i parlamentari, i consiglieri regionali ed i sindaci di tutti I comuni della piana del Sele e dei picentini, al maxi corteo che questa mattina ha attraversato la città di Battipaglia contro la chiusura dello stabilimento Prysmian Fos. L’azienda che produce fibra ottica ha posto i 300 operai in cassa integrazione e fino ad oggi a nulla sono valsi i tentativi, espletati anche a livello ministeriale, di trovare una soluzione che possa salvare il futuro dello stabilimento.

Ad aprire il corteo un manichino con un simbolico lavoratore impiccato, ma come è stato ribadito nel corso degli interventi dei diversi rappresentanti istituzionali, la battaglia per salvare la fabbrica ormai chiusa ed in attesa della riunione presso il ministero del 25 marzo è una battaglia per tutto il mezzogiorno messo in crisi anche da politiche governative che non riescono ad avere attenzione per il sud. È un po’ questo è il leitmotiv che tutti i sindaci ribadiscono durante il corteo che si è chiuso in piazza municipio, sul palco, da dove era partito in mattinata. I commercianti hanno abbassato le saracinesche in segno di solidarietà con i lavoratori che per tutta la manifestazione hanno gridato “La Fos è nostra e non si tocca”.

Tra i sindaci presenti: Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia, Martino D’Onofrio sindaco di Montecorvino Rovella, Alessandro Chiola sindaco di Montecorvino Pugliano, Mimmo Volpe, sindaco di Bellizzi, Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, Mario Conte, sindaco di Eboli, il presidente della provincia e sindaco di Capaccio, Franco Alfieri i consiglieri regionali Andrea Volpe e Franco Picarone, Corrado Matera, i parlamentari Anna Bilotti, Franco Mari e Antonio D’Alessio.

