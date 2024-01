BCC DI AQUARA L’ANNUNCIO DI MARINO: ” DEVO ANDARE IN PENSIONE” LA FOLLA LO ACCLAMA SARA’ IL PRESIDENTE

Una banca impersonificata su un uomo che sprizza serietà, simpatia, competenza e affetto, la Bcc di Aquara è Antonio Marino, il termine massimo per andare in pensione obbligatoriamente è arrivato e la sua dichiarazione è stata salutata con un lungo applauso e potete vederla nel video in basso. ““Da fine aprile, purtroppo per me, dovrò lasciare la mia amata banca per andare in pensione: ma fino a quando sarò in grado d’intendere e volere, ci sono e ci sarò sempre al vostro fianco”. La standing ovation commuove il direttore: “In 46 anni la mia banca non mi ha fatto mai piangere, ma stasera è diverso: avrei voluto fare le nozze d’oro, vediamo se ci riusciamo”. Marino è un leader a tutti gli effetti è straordinario nella sua professionalità ma anche nel suo rapporto con tutti tra clienti, colleghi, ambiente, la sua leaderchp è straordinaria.

Un condottiero a tutti i livelli e così la serata di inizio si è trasformata in un passaggio di consegne da Marino a Marino perchè sarà il presidente come ha poi proposto Gregorio Fiscina. Bellissima la serata con i successi dei vari sportelli e per l’intera governance della Bcc Aquara, per la quale ha preso parola il presidente, Luigi Scorziello, che ha ringraziato il direttore Marino per l’indiscutibile lavoro svolto insieme al personale ed alla grande famiglia dell’istituto di credito aquarese. Quindi è toccato alle filiali sparse qua e la in tutta l’intera provincia di Salerno, successi ovunque con Agropoli su tutti a vincere la singolare gara interna. Un esempio da seguire, una grande famiglia per una grande proposta. A chiudere Mietta e sal Da Vinci con le loro perfomance, la palla torna in tribuna ma ad aprile scende in campo quando Marino da direttore diventa presidente, cambia il titolo non certo il resto, la Bcc di Aquara scriverà ancora tante pagine belle con marino e i suoi uomini.

