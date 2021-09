E così l’Edizione 10 + 1 del Premio Fabula di Bellizzi condotto da Andrea Volpe e da Concita De Luca si è concluso. Avevano bisogno di tornare a ridere, sognare e divertirsi: con una lunga e commovente lettera, i giovani partecipanti del Premio Fabula ringraziano. 《Portiamo a casa una fantastica esperienza, quest’anno in particolare ci avete promesso di respirare, per qualche giorno, aria di normalità anche se con la mascherina. Abbiamo conosciuto uomini e donne che ci hanno ispirato e insegnato i valori della vita. Grazie perché ci avete fatto rivivere emozioni che per la pandemia avevamo dimenticato: quella per esempio di essere felici.》

《Durante la settimana del Fabula i nostri giovani creativi assorbono, sperimentano, scrivono, vivono a pieno le emozioni, interagiscono tra loro e con gli ospiti. È qualcosa di magico che non riesco a raccontare. Voglio dire grazie a tutta la squadra che fa un lavoro enorme: occuparci dei ragazzi è tutto, loro sono il centro perché da e con loro costruiamo un mondo migliore. Non mi piace pensare che oggi cali il sipario, Fabula continua perché i partecipanti da ora in poi racconteranno la loro esperienza e le loro storie ai compagni, a scuola, a casa, agli amici. La favola di Fabula continua grazie ai nostri giovani creativi.》dice l’ideatore Andrea Volpe.

Poi, successivamente, hanno lasciato spazio a Lello Arena che ha preso la parola parlando del suo rapporto con Massimo Troisi: 《Massimo si alzava tardi, solitamente dopo le 14, e meno male perché non ce l’avremmo fatta a reggere la sua capacità di invenzione h24. Attraverso la sua fantasia cercava di costruire un nuovo universo, ci ha sempre invitati a giocare ma seriamente. Il film che porto nel cuore? “Ricomincio da tre” perché in quell occasione ho fatto di tutto, anche portato il caffè, oltre a fare l’attore. Non sapevamo come si faceva un film. E poi “Scusate il ritardo”: per girare quella scena sotto la pioggia utilizzammo 4 autobotti dei vigili del fuoco. Tutto merito della grande maestria di Massimo: 9 minuti in piano sequenza… Una grande idea di regia e di scrittura! Con lui potevo fare cose che non posso fare con nessun altro. Se sognate questo mestiere fatelo soli se pensate di essere un tramite e non per la fama o i soldi 》. Vincenzo Marchesano