BELLIZZI -MONTECORVINO ,CAMBIA LA VIABILITÀ

𝐀𝐋 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐀 𝐕𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀

Le Amministrazioni comunali di Montecorvino Pugliano e Bellizzi insieme per ridisegnare e investire su una nuova viabilità che attraversa i territori: Bellizzi – Bivio Pratole di Montecorvino.

Un progetto ambizioso al quale stanno lavorando gli uffici tecnici dei due Enti e che vedrà la realizzazione di un nuova viabilità per bypassare il centro urbano e che in futuro potrà arrivare sino a Battipaglia.



L’ accordo di programma consentirà la costruzione di un nuovo ponte sul Torrente Lama che collegherà l’abitato urbano di Bivio Pratole, alle spalle ex fornaci Mazzarella per intenderci.Vincenzo Marchesano

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...