BORGHI E CIBO – MONACO DI BAVIERA

Parte da Monaco di Baviera la missione ‘Borghi e Cibo 2025’

Un evento esclusivo darà il via alla missione “Borghi e Cibo – Monaco 2025” il prossimo 10 Maggio presso la prestigiosa sede del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera, Villa Kustermann, grazie all’ospitalità del Console Generale Sergio Maffettone.

L’iniziativa è organizzata da Mancini Worldwide – società specializzata in relazioni internazionali e promozione del Made in Italy – in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Monaco e con il contributo della società My Fair s.r.l. Società Benefit, partner dell’evento e da anni impegnata nella promozione e valorizzazione dei borghi italiani con azioni mirate proprio come il progetto Borghi e Cibo che prese il via a Paestum nell’Ottobre del 2021 con una convention di 3 giorni.

Il lancio della missione avverrà in occasione della Long Night of Music Munich, manifestazione culturale che anima la città tedesca coinvolgendo musei e palazzi storici, tra cui la sede consolare italiana, eccezionalmente aperta fino a notte fonda.

Durante la serata sarà possibile vivere un viaggio emozionale e sensoriale attraverso i sapori e le storie dei borghi campani, grazie ai prodotti dell’agro-alimentare campano e allo Chef Matteo Torretta, che curerà la cena VIP riservata a circa 100 ospiti selezionati: stakeholder tedeschi del mondo turistico, culturale, istituzionale e commerciale interessati al patrimonio dei piccoli comuni del Sud Italia.

In esposizione e degustazione le eccellenze agro-alimentari campane, inviate dalle aziende aderenti al progetto, che potranno farsi conoscere attraversocorner espositivi, presentazioni e narrazioni multimediali.

La serata sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale di MedFest – Business Hub del Mediterraneo, progetto guidato da Mancini Worldwide per la promozione del dialogo culturale ed economico tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo, con focus su Sardegna e Sud Italia come poli di innovazione, turismo e sviluppo B2B. A presentare il progetto sarà Franco Cuccureddu, Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Le aziende interessate a partecipare con i propri prodotti all’evento di Monaco del 10 Maggio possono inviare richiesta entro il 30 aprile 2025 a info@myfairsrl.it – 3890309729.

