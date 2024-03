CAMPIONATO NAZIONALE DI DANZA AEREA 2024: LE BALLERINE DI EXORTO DANZA AGROPOLI CAMPIONESSE NAZIONALI/VIDEO

Le giovanissime e divine ballerine di danza aerea di ExOrto Danza di Agropoli, magistralmente dirette dalla Maestra Francesca Aluotto, ci regalano sempre grandi emozioni e portano ancora Agropoli sul tetto d’Italia al Campionato Nazionale di Danza Aerea, in svolgimento il 9 e 10 marzo 2024 a Sorrento presso il Teatro Delle Rose. Non ce n’è per nessuno: primo, secondo e terzo posto per le ballerine della Maestra Aluotto, neo campionesse d’Italia in questa disciplina tanto affascinante quanto difficile. Con il loro talento, la loro passione, il loro impegno e tanto cuore, queste giovani fuoriclasse firmano una pagina storica della danza aerea italiana, incantando giuria e pubblico con una spettacolare coreografia ricamata in aria dalla loro insegnante. La medaglia d’oro va al gruppo composto dalle ballerine: Michela Marciano, Denise Aluotto, Sara Cioffi, Lucia Feola, Sofia De Conciliis, Giorgia Baione, Benedetta Volpe, Barbara Vaccaro, Carmela Giuliano. Al secondo posto si classifica il gruppo composto dalle ballerine: Rebecca Scaffeo, Marta Tortora, Anna Marino, Giada D’Avino, Gaia Panariello. Terzo posto per il gruppo composto dalle ballerine: Greta Bottone, Nicole Bottone, Alessandra Guariglia, Mina Iorio, Amelie Volpe, Maria Ruocco, Roberta Cerco. Congratulazioni e complimenti a tutte le ballerine ed alla loro Maestra per questo meritatissimo trionfo.

IL VIDEO

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...