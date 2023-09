CAPACCIO PAESTUM, ALFIERI INAUGURA IL PARCHEGGIO GRATIS ALLA STAZIONE/VIDEO

È stato inaugurato ieri sera, lunedì 11 settembre, il nuovo parcheggio gratuito a uso pubblico in via Stazione, a Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. Su una superficie di 2550 metri quadri è ora possibile la sosta di oltre 50 veicoli. Il parcheggio pubblico, appena messo a disposizione dei cittadini di Capaccio Paestum e degli utenti dei servizi ferroviari, conta 40 posti per automobili, 12 posti per motocicli e 2 posti auto per persone con disabilità.

L’area è videosorvegliata, recintata da un muretto e dotata di un idoneo impianto di illuminazione in modo da renderlo più sicuro nei diversi momenti della giornata. L’area di sosta è anche dotata di un impianto di smaltimento delle acque superficiali. Il parcheggio, inoltre, è stato realizzato perché possa fungere da interscambio con il terminal dei bus urbani e interurbani.

LE PAROLE DI FRANCO ALFIERI

