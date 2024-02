CAPACCIO PAESTUM, ALFIERI RECUPERA LA CUPOLA GEODETICA DEL SINDACO VOZA E LA COLLOCA A GROMOLA

Sono stati consegnati stamattina, lunedì 12 febbraio, i lavori per la predisposizione di spazi per attività sportive presso le scuole di Gromola grazie al completamento della cupola geodetica. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.132.754 euro. L’intervento è finanziato con fondi del Pnrr. La stessa operazione è in programma per la cupola geodetica di Licinella: è in fase di stipula il contratto per la sistemazione e l’adeguamento funzionale dell’area esterna del plesso scolastico da adibire a impianto sportivo a uso didattico.

Sia nell’intervento di Gromola che in quello in programma a Licinella, le opere previste consistono nel completamento della copertura che avvolge la struttura geodetica con un doppio strato di telo in pvc di colore bianco a elevato risparmio energetico e nella realizzazione, all’interno, di un campo sportivo polivalente, nonché di tutti gli impianti elettrici ed illuminotecnici necessari. In particolare, l’intervento di Gromola prevede un blocco servizi a supporto degli atleti e degli addetti confinante alla struttura geodetica, nonché la sistemazione dell’area esterna, con la realizzazione di percorsi pedonali e carrabili oltre che di posti auto. Il blocco servizi sarà dotato di un impianto fotovoltaico al fine di conseguire un significativo risparmio energetico.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...