CAPACCIO PAESTUM, ALL’AGRIPAESTUM UNA SERATA PER RICORDARE IL MAESTRO PASQUALE CURCIO

Il ricordo di pasquale Curcio, la sua musica, la sua presenza, la sua arte saranno ricordate in una serata organizzata da Walter all’agripaestum per lunedì 7 ottobre.

Gli amici musicisti si riuniranno per celebrare non solo la sua musica, ma anche la persona straordinaria che era. Sarà una serata in cui le note si mescoleranno ai ricordi, alla gratitudine e all’emozione, per onorare un’anima che ha lasciato un segno profondo in tutti noi.