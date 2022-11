CAPACCIO PAESTUM, DOMANI LA PAESTUM MARATHON GRANDE ATTESA MASSICCIA PARTECIPAZIONE START OR 9.00 DIRETTA STILETV

Al via domenica 6 novembre, alle ore 9.00, la seconda edizione della Paestum Marathon, una gara podistica internazionale inserita nel calendario nazionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e in programma nel Parco Archeologico di Paestum. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Atletica Libertas Agropoli, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum.

Sono due i giorni che interessano l’evento. Si parte sabato 5 novembre, alle ore 16.00 in piazza basilica a Paestum, con il convegno tecnico, scientifico e medico dal titolo “Come affrontare la Maratona”. Dopo l’introduzione del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, e del delegato allo sport, Antonio Mastrandrea, relazioneranno: Giuseppe Miranda, cardiologo dello sport; Giuseppe Tomasino, nefrologo, medico di segnale ed esperto in nutrizione; Giacomo Tafuro, preparatore atletico professionista; Felice Strocchia, posturologo. A seguire, alle ore 17.30, sempre in piazza Basilica, si terrà l’accoglienza degli atleti con la consegna dei pettorali e del materiale necessario ad affrontare la Maratona.

Domenica 6 novembre, la partenza della Maratona, che impegnerà gli atleti in un percorso di 42.195 Km, è previsto alle ore 9.00 su via Magna Grecia, all’altezza del Tempio di Nettuno, dove è previsto anche l’arrivo. Oltre alla Maratona, gli atleti potranno scegliere anche di correre la mezza Maratona o la 10 km. Al termine della competizione si terrà la cerimonia di premiazione.

Dopo i 900 iscritti della prima edizione, quest’anno gli iscritti hanno già toccato quota 1300. La metà degli atleti proviene da fuori regione. Tra i presenti, uno dei più grandi atleti di sempre sulla distanza, Alberico Di Cecco, atleta dei Carabinieri di Bologna, olimpionico ad Atene 2004 e vincitore della maratona di Roma nel 2005. Presente anche una piccola schiera di atleti provenienti dell’Africa pronti a contendersi la vittoria sulla 21 km.

«Dopo il successo della prima edizione, torna la Paestum Marathon e torna nello stesso giorno in cui si corre la storica Maratona di New York – afferma il consigliere con delega allo Sport, Antonio Mastrandrea – Nell’arco di un solo anno la manifestazione è cresciuta tanto da attrarre circa 400 atleti in più e arrivare così a 1300 partecipanti. È chiaro che ci sono tutte le carte in regola perché la Paestum Marathon diventi un appuntamento fisso nella nostra Capaccio Paestum, un’occasione ulteriore per far conoscere la nostra città nel mondo».

«La Paestum Marathon non è solo un’iniziativa sportiva, ma è una manifestazione che ha anche uno scopo di promozione turistica del territorio. Lo sport, infatti, può e deve essere un volano per il turismo e per l’economia locale. E noi stiamo lavorando in questa direzione – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – Lo scorso anno la corsa degli atleti sullo sfondo dei templi di Paestum e delle bellezze archeologiche di una delle più affascinanti città della Magna Grecia fu uno spettacolo fantastico. Quest’anno tutto è pronto perché la manifestazione sia ancora più suggestiva».

