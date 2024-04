CAPACCIO PAESTUM, E’ L’ORA DEL SOTTOPASSO ARRIVA DE LUCA

NEL 2013 IL SINDACO VOZA AVVIO’ L’INTER ALFIERI LO HA RIPRESO E CONLCUSO

Alfieri lo aveva promesso e ha mantenuto. Al via, dopo 20 anni,i lavori per il sottopasso che permetterà di collegare Paestum a Capaccio. L’opera, attesa ormai da anni, era già stata finanziata per 7 milioni di euro

Si terrà lunedì 22 aprile, alle ore 9.30 presso la stazione ferroviaria di Paestum, la consegna dei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Paestum. Alla cerimonia, accanto al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, prenderanno parte: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti della Regione Campania; Raffaella Bonaudo, soprintendente A.B.A.P. di Salerno e Avellino; Tiziana D’Angelo, direttore del parco Archeologico di Paestum e Velia. Sono 7 i milioni previsti nell’impegno di spesa.Il collegamento è chiuso dal circa20 anni allorquando venne eliminato il passaggio a livello.Nel 2013 il sindaco Voza avviò l’inter per la procedura ora Alfieri lo porta alla conclusione e avvia la fase di progettazione.

