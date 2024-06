CAPACCIO PAESTUM, E-POWER ESALTA LE NUOVE BICI CON L’OK DI GIACCHERINI

Il successo oltre le più rosee aspettative quello di E-power a Capaccio Paestum. Il 7 giugno l’atteso vernissage per il secondo OPEN DAY di E-Power Italia, importante azienda del territorio specializzata nella vendita di e-bike personalizzate. L’evento è nato da un’idea realizzata insieme all’agenzia di comunicazione SoSocial di Agropoli, sarà completamente gratuito e ha visto la partecipazione straordinaria di Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juventus, Napoli e della nazionale italiana.

Tra aperitivi aperitivo con food&drink proposti da partnerMax Pizza, Siamo Fritti, Caseificio Di Lascio, Annunziato Snack e Tredaniele si è arrivati al culmine della serata . Tra i partner anche anche Paestum Service per la fornitura del materiale ecosostenibile monouso.

Lo staff di E-Power Italia, Dopo il grande successo della prima edizione, ha deciso di fare le cose ancora più in grande. E-Power è una realtà nata e cresciuta nel territorio, unica azienda italiana a realizzare e vendere e-bike personalizzate, con modelli adatti a tutti, dal privato alle aziende come ristoranti e strutture ricettive. Questa seconda edizione dell’Open Day è stata anche l’occasione per presentare i nuovi modelli di e-bike e i nuovi partner. L’ospite è stato eccezionale e tutto è riuscito alla grande tra esibizione, promozione e festaper la soddisfazione degli organizzatori i patron di E-Power azienda leader nella vendita di e-bike personalizzate. In basso i video

