CAPACCIO PAESTUM, GUERRA TRA CITTADINI E DIRETTRICE DEL PARCO ARCHEOLOGICO ORA LA STRADA E’ STATA RIPULITA

Una guerra senza esclusioni di colpi quella tra la direttrice del parco archeologico Tiziana D’Angelo e i cittadini compresa l’amministrazione comunale. le due posizioni non se le mandano certo a dire, i cittadini gli imputano arroganza, immobilismo e superficialità lei non ha grande considerazione dei cittadini e li tiene all’angolo definendoli con più epiteti poco graditi. Nel contempo il parco archeologico,secondo l’opinione pubblica, vive in uno stato di abbandono ma non la pensa così la stessa direttrice anche se gli viene contestata la situazione della Cirio, l’erba sempre alta e la trascuranza dei monumenti. Ora dopo tante diatribe è stata ripulita la strada e la cinta muraria dei templi.

Qualche mese fa dopo era capitata la stessa cosa all’altra parte dei templi con gli oleandri alti poi tagliati, ora tocca alla strada. Il fatto che non c’è simpatia ne empatia tra cittadini e direttrice sta logorando non poco la tenuta del parco archeologico in attesa di una nuova nomina.

