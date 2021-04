Il sindaco di Capaccio Paestum in un’intervista ribadisce la situazione difficile che c’è a Capaccio Paestum, queste le sue parole: “

“Purtroppo dobbiamo registrare un incremento di casi di Covid-19 preoccupante e questo la dice tutta quando non si rispettano le regole – spiega Alfieri – credo che, senza ipocrisie, dobbiamo prendere atto che la conseguenza di tutto ciò è dovuta ai giorni di Pasqua e Pasquetta, durante i quali qualcuno non ha rispettato le regole pensando di poter trascorrere un weekend in normalità, ma noi oggi non ci possiamo consentire la normalità”.

“Siamo in zona rossa e in pochi giorni abbiamo registrato decine e decine di casi, che hanno comportato poi chiusura della scuola e chissà ancora dove arriveremo – ammonisce il primo cittadino capaccese – purtroppo la catena dei contatti dei contagi è molto ampia e non sappiamo, ancora, le conseguenze dove ci porteranno. Quindi, colgo l’occasione per ricordare che siamo in zona rossa, che il Covid-19 è purtroppo ancora un pericolo drammatico dal punto di vista della capacità di diffusione del contagio, che dobbiamo rispettare rigidamente le regole. Non ci possiamo consentire rilassamenti, non ci possiamo consentire atteggiamenti irresponsabili! Qualcuno non ne tiene conto, ma in Italia si contano ancora circa 500 morti al giorno e anche nella nostra comunità ed in quelle vicine si registrano morti ogni giorno, e i morti possono essere anche nelle nostre case con atteggiamenti irresponsabili. Sono molto preoccupato e non escludo provvedimenti più drastici e controlli molto più stringenti, con applicazione di sanzioni anche pesanti per chi non rispetterà le regole”.