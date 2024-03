CAPACCIO PAESTUM, LE MANI DELLO STATO SUI LOCALI CONFISCATI ALLA CAMORRA ALFIERI INAUGURA UNA SEDE DISTACCATA

All’inaugurazione delle sedi distaccate degli uffici di Stato civile, Anagrafe e Tributi ha presenziato l’assessore regionale alla Sicurezza Mario Morcone. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania. Con la nuova sede distaccata di Licinella, l’amministrazione intende garantire servizi pubblici essenziali in una frazione decentrata del territorio comunale e distante dagli uffici pubblici attualmente esistenti. Il locale è stato adeguato alle nuove esigenze grazie a un progetto di riuso e rifunzionalizzazione. Si tratta di un edificio bifamiliare che si sviluppa su due livelli. I lavori hanno riguardato il primo piano, di proprietà del Comune, che ha accesso autonomo ed è funzionalmente indipendente.

L’intervento è consistito nella ristrutturazione dell’immobile sia sul piano edilizio-architettonico, per destinare gli ambienti interni a uffici di pubblici servizi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia sul piano della riqualificazione energetica e impiantistica, per adeguare il locale alla vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e di efficientamento energetico.

