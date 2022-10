CAPACCIO PAESTUM, “LE POSTE DI LICINELLA CODE E DISSERVIZIO” LA DENUNCIA DI TERESA BASILE COMMISSARIO DI ITALIA AL CENTRO CON TOTI

“Entrare in un ufficio postale, che è un ufficio pubblico a tutti gli effetti, e trovarsi di fronte una persona (con tanto di badge Poste Italiane) che ti vieta di entrare ed utilizzare il “gestore code” per la stampa del numero, significa violare ogni diritto del Cittadino/Utente “. E quanto sottolinea Teresa Basile, Commissario cittadino a Capaccio Paestum di Italia al Centro con Toti, in merito ai non pochi problemi che, quotidianamente, vengono arrecati all’utenza a seguito di una contestabile gestione degli uffici delle Poste Italiane siti in località Licinella di Capaccio Paestum. ” Vedere del personale di Poste Italiane, ed addirittura il Direttore dello stesso Ufficio Postale di Licinella “gestire” gli ingressi e la stampa dei numeri del gestore code automatizzato – sottolinea il Commissario cittadino a Capaccio Paestum di Italia al Centro con Toti, Teresa Basile – viola ogni regolamento aziendale oltre che l’articolo 13 della Costituzione Italiana in materia di inviolabilità della libertà degli utenti.

L’ufficio postale di Licinella a Capaccio Paestum

Ogni cittadino ha diritto ad accedere liberamente, e senza costrizione alcuna, nell’ufficio postale – in quello di Licinella classificato A2, sino ad un massimo di 19 utenti – prosegue Teresa Basile – per poter effettuare le dovute operazioni di sportello, dopo essersi munito liberamente del proprio numero. Cosa non accaduta alla sottoscritta lunedì 3 e martedì 4 ottobre vedendosi impedita ad accedere al gestore code per la stampa del numerino, rispettivamente da una dipendente bionda il lunedi e da un dipendente qualificatosi direttore martedi. Al posto di designare una unità lavorativa a gestire gli accessi, della quale si ipotizzerebbe anche una “dubbia” mansione non essendo prevista per questi uffici tale “figura” aziendale- prosegue il Commissario cittadino a Capaccio Paestum di Italia al Centro con Toti – sarebbe stato più opportuno attivare un quarto sportello con maggiore offerta, e maggiori operazioni, per il pubblico che dalla assenza del compianto direttore di filiale lamenta tantissimi disagi. E’ necessario avere la capacità di assecondare le richieste di tutte le tipologie di clientela, senza penalizzare l’una a discapito dell’altra – continua la Basile – senza far ricadere sui direttori ed operatori la gestione pratica di questo complicato sistema che spesso, costretti a subire le minacce verbali di una clientela insofferente, vede richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per tacitarla. Non vorremmo che si arrivi a ciò e, pertanto, evidenziamo a Poste Italiane, nello specifico agli organigrammi gerarchici preposti a Salerno, che quello attualmente all’ufficio di Licinella – conclude il Commissario cittadino a Capaccio Paestum di Italia al Centro con Toti – è un sistema che non funziona e che va rivisto e gestito diversamente al fine di non creare ulteriori disagi che, grazie ad una “capestra” gestione del gestore code, non verrà mai percepita realmente dagli organigrammi provinciali di Salerno . Non è con lo scorrimento a vuoto di decine e decine di numeri prenotati (con un terzo di reali operazioni agli sportelli), con le lamentele inascoltate dei poveri utenti, che si risolvono i problemi dell’ufficio… ma una precisa e concisa gestione da Leader dello stesso, a livello locale e provinciale Italia al Centro con Toti, chiedendo un intervento risolutore da parte dei preposti organismi provinciali di Poste Italiane, si riserva di rendere edotta Agcom, al fine di verificare se nell’operato dell’Ufficio Postale di Licinella vengano tutelati i consumi di libertà fondamentali degli utenti.”

