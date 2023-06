CAPACCIO PAESTUM, LUNGHE FILE ALLE POSTE IL MOVIMENTO DISABILITA’ ALZA LA VOCE

Una azienda, Poste Italiane, che attualmente veicola campagne pubblicitarie sul progetto Polis, iniziativa che punta a trasformare gli Uffici Postali in uno sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, non può permettersi code di oltre 50/60 persone che attendono più di due ore per riscuotere la propria pensione ed Uffici privi di manutenzione e pulizia delle proprie aree esterne con siepi e piante prive delle cure e/o delle potature del caso.

È quanto evidenzia il Movimento Disabilità con sede in Capaccio Paestum, presieduto dal Dott. Luigi Marino, in merito alle disfunzioni segnalate da non pochi disabili, che si sono verificate nei giorni di giovedì 1 e sabato 3 giugno presso l’Ufficio Postale di località Licinella, con non poche difficoltà per tutti gli anziani, e gli stessi disabili che, dopo ore ed ore di attesa in piedi ed al caldo all’esterno delle strutture dell’ufficio postale, sono riusciti fortunatamente ad accreditare la propria pensione. È inconcepibile che ad ogni inizio del mese, in un Ufficio ItalPoste nato con ben quattro sportelli, si verifichino periodicamente attese lunghissime a causa della presenza di soli due operatori.

Puntualmente, ad ogni inizio mese, infatti, grazie allo spostamento di una delle unità “in forza” all’ufficio, molti anziani ed invalidi sono costretti ad un “tour de force” per l’accreditamento delle loro pensioni con attese lunghissime nelle aree esterne prive di ogni cura e pulizia e con siepi che addirittura, oltre ad invadere l’unico accesso per persone con carrozzella, sono presenti anche sull’unica panchina presente. Viene spontaneo chiedere – a tutela della intera utenza pestana e non – alla Direzione di Filiale di Poste Italiane a Salerno, oltre che alla Gestione delle Risorse, che senso ha spostare il dipendente in forza all’ufficio pestano in Uffici Postali di altri centri del salernitano se il risultato è, puntualmente, quello di creare solo disagi all’ufficio di località Licinella e se sono a conoscenza del reale degrado delle aree esterne alla struttura stessa.

Solidali all’iniziativa già intrapresa dal locale Coordinamento di Fratelli d’Italia, con l’intervento immediato dell’Avv. Michelina Di Spirito, anche il Movimento Disabilità valuta di trasmettere una nota di denuncia alla Direzione Nazionale delle Poste Italiane ed all’Autorità garante per le Comunicazioni, aggiungendo anche il Responsabile della Macro Area Sud di Poste Italiane, affinché vengano rimosse tali difficoltà a tutela di chi usufruisce dei servizi dell’azienda Poste Italiane. Ci auspichiamo, considerando che nei mesi di luglio ed agosto in tale ufficio le utenze aumentano a dismisura, di non rivedere ancora gli sfortunati anziani ed i disabili fuori dall’ufficio postale, sotto le calure del solleone, ad attendere che il solito Specialista Gestione Operativa, giunto puntualmente da chi sa dove, sostituendosi al gestore di code, dia loro il “via libera” per accedere “uno ad uno”, previa consegna del numerino stampato al GDA, nel tanto ambito ufficio.

