CAPACCIO PAESTUM, TEMPLI ILLUMINATI ARANCIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

È arancione il colore che illumina i templi di Paestum, una tonalità luminosa e carica di speranza, scelta come simbolo della campagna globale “Orange the World” promossa da UN Women, a cui ha aderito il Ministero della Cultura. L’iniziativa di Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico.

Il colore che illumina i templi di Paestum è l’arancione, una tonalità vivace e piena di ottimismo, scelta come simbolo della campagna globale “Orange the World” promossa da UN Women

, alla quale ha aderito il Ministero della Cultura. L’arancione simboleggia un avvenire privo di violenza contro le donne, un messaggio significativo in concomitanza con la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999.

“Questa luce simbolica – scrive Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia – ci ricorda che la violenza di genere non è una questione individuale, ma una sfida collettiva. È un invito a promuovere il rispetto, la dignità e i diritti umani per costruire insieme un mondo in cui nessuna donna debba più subire paura, discriminazioni o violenze”.

