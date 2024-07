CAPACCIO PAESTUM,IL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA POSEIDONIA – PAESTUM XXIX EDIZIONE 2024 STASERA GIUNGE AL CULMINE VERNISSAGE CON LE PREMIAZIONI

Si avvicina la serata di premiazione dei vincitori della ventinovesima edizione del Premio Internazionale di Poesia “Poseidonia Paestum”, che si terrà sabato 6 luglio 2024, alle ore 20.30, in zona Villa Salati di Paestum.

Anche quest’anno, numerosissimi i poeti che hanno aderito al bando di

iscrizione per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, nato sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica.

La Giuria del Premio, nella figura del suo Presidente, il giornalista Rai Ermanno Corsi , ha così deliberato l’elenco dei vincitori:

Sezione A poesia inedita:

Primo premio per Antonella Quaglia per la lirica “La casa bambina”;

Secondo premio per Agostina Spagnuolo per la lirica “Dialogo allo specchio”:

Terzo premio per Rosanna Di Pietro per la lirica “All’ombra del ciliegio”;

Quarto premio per Franco Casadei per la lirica “La poesia, la sua voce”;

Quinto premio per Cinzia Manetti per la lirica “Sarò alito di vento”;

Menzioni d’onore per : Deanna Mannaioli per la lirica ”Come farfalla nel breve volo” ; Pietro Catalano per la lirica: “I bambini di Aleppo” ; Cesare Cioffi per la lirica: “Litoranea”; Gerardo Leopoldo per la lirica: “E la ragion pura è di chi tace”; Sergio Zappia per la lirica “Senza te”

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...