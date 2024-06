CAPACCIO PAESTUM,OPEN DAY E-POWER CON GIACCHERINI

Open Day E-Power – 7 giugno 2024 con Emanuele Giaccherini e tante sorprese

Il 7 giugno dalle ore 18:30 si terrà un grande evento a Capaccio Paestum: il secondo OPEN DAY di E-Power Italia, importante azienda del territorio specializzata nella vendita di e-bike personalizzate. L’evento è nato da un’idea realizzata insieme all’agenzia di comunicazione SoSocial di Agropoli, sarà completamente gratuito e vedrà la partecipazione straordinaria di Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juventus, Napoli e della nazionale italiana.





Dopo lo start dalle ore 18:30, a partire dalle 20:00 ci sarà un aperitivo gratuito con food&drink proposti dai nostri partnerMax Pizza, Siamo Fritti, Caseificio Di Lascio, Annunziato Snack e Tredaniele. Tra i partner ci sarà anche Paestum Service per la fornitura del materiale ecosostenibile monouso.

Lo staff di E-Power Italia, “Dopo il grande successo della prima edizione, abbiamo deciso di fare le cose ancora più in grande. E-Power è una realtà nata e cresciuta nel territorio, unica azienda italiana a realizzare e vendere e-bike personalizzate, con modelli adatti a tutti, dal privato alle aziende come ristoranti e strutture ricettive. Questa seconda edizione dell’Open Day sarà anche l’occasione per presentare i nostri nuovi modelli di e-bike e i nostri nuovi partner. Con un grande ospite d’eccezione. Vi aspettiamo numerosi”.

Questo il programma completo:

– START ORE 18:30 con test drive delle nuove ebike E-Power

– ORE 20:00: Aperitivo gratuito

– Ore 20:30 presentazione dell’ebike realizzata per Emanuele Giaccherini

– Ore 21:30 BMX FreeStyle Show con Ciro Cesarino

– Ore 22 sorpresa finale

La serata sarà accompagnata da DJ Set Ciro Panariello e Luca Severino, e da LONE Instrumental.



Inoltre, a tutti i partecipanti verrà regalato un buono da 100€ per l’acquisto di una ebike E-Power.

Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito.

L’evento si terrà venerdì 7 giugno nello showroom E-Power sulla SS 18 a Capaccio Scalo, Via Rettifilo Filette n. 18.

