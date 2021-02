Gabriel Zuchtriegel è andato via, sarà il direttore del parco archeologico di Pompei ma a Capaccio Paestum lascia macerie e vedovelle. Si leggono nelle ultime ore frasi di sconforto e di sconcerto per la partenza del teutonico e saremmo lieti di conoscere quale apporto ha dato al parco archeologico di Paestum. Ma cosa ha fatto Zuchtriegel per Paestum? Proviamo a fare un rapido elenco. Che cosa ha fatto: ha spesso aggredito, verbalmente, gli indigeni, non ha mai legato con la gente del posto, si è mostrato presuntuoso e pieno di boria con la sua prepotenza intellettuale, non ha mai accettato un caffè di amicizia, non ha mai salutato nessuno.

FALLIMENTI

Quello che doveva essere un suo cavallo di battaglia, lo stabile ex cirio già di proprietà della soprintendenza in 5 anni è rimasto come era.

Il progetto dell’anfiteatro tutta roba rimasta al palo.

Ha cementificato la zona archeologica con passerelle e strade varie al fine nobile di abbattere le barriere architettoniche ma lo ha fatto in cemento e altro materiale che stride con il luogo storico .

Su 4 biglietterie ne ha chiuse tre.

Il museo di Paestum è smantellato per 3/4

A Velia andate a vedere il teatro cosa ha combinato. Ogni giorno ci sono articoli di giornale che lo contestano.

Ha trasformato la zona archeologica in discoteca, wine bar, pizzeria, senza nessuna autorizzazione sanitaria e commerciale facendo concorrenza ai privati.

Ha fatto spettacolo con la sua mediocrità musicale con i suoi adorantes ad applaudirlo.

Nota positiva la zona archeologica piuttosto pulita, questo va detto.

Ha litigato con insegnanti, dirigenti scolastici e genitori a scuola facendo pubblicare sui giornali eventuali o presunte e mai dimostrate mancanze della scuola.

Tutte queste cose noi le abbiamo denunciate nel corso del tempo.

Il cavallo posto tra i due templi principali della vecchia città, oramai presente in tutte le foto dei turisti per forzatura, speriamo che se lo porti a Pompei.

E mentre avveniva tutto questo la stampa compiacente a livello nazionale si è affrettata ad elogiarlo, facendo passare i dirigenti precedenti come semi analfabeti e nullafacenti innalzando in maniera spudorata e falsa l’operato di Zuchtriegel che è, dimostrabile, scadente. Certo l’interessamento della stampa è stato un ottimo ritorno per Paestum perchè comunque se ne è parlato a livello nazionale ma bisogna poi entrare nel merito e prendere atto che il libro dei sogni che aveva descritto è rimasto tale e oggi, per chi arriverà, sarà durissima rimettere a posto e ricreare tutto viste le macerie che troverà. E stando ai rumors sembra che i dati relativi alle presenze sono stati ritoccati. Per le vedovelle e gli adorantes un pò di onestà intellettuale non farebbe male in questo momento difficile e questo vale anche per i più potenti quali Osanna e qualche altro, per Zuchtrigel sarete buoni fino a quando gli servirete poi non vi saluterà nemmeno più, ricordatelo. Sergio Vessicchio