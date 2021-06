A chiederlo è il partito di centrodestra Cambiamo in occasione della celebrazione del 207° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

IL COMUNICATO DEL PARTITO CAMBIAMO

Oggi si celebra in tutte le piazze d’Italia il 207° fondazione dell’Arma dei Carabinieri, anche se in piccole funzioni per le misure covid-19 per onorare i caduti e gli eccellenti risultati per la lotta contro al crimine. Negli ultimi anni la popolazione si è avvicinata ancora di più verso i carabinieri, in loro hanno trovato un punto di riferimento di aiuto, anche nel Periodo Pandemico sono stati presenti, hanno raggiunto ogni angolo delle città e piccoli comuni, entrando nelle case delle famiglie, negli ospedali ,regalando un sorriso a chi è meno fortunato. Inoltre, l’arma dei carabinieri nella provincia di Salerno ha portato grandi risultati per il contrasto alla criminalità organizzata, al contrasto dello spaccio di droga e una forte attenzione per la tutela dell’ambiente.

Cambiamo e Coraggio Italia si auspica quanto prima che gli uffici preposti, gli uffici legislativi diano seguito alle nostre richieste inviate, per la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri di Capaccio Paestum ed di evitare la soppressione della stazione dei Carabinieri a Borgo Carillia nel comune di Altavilla Silentina. Un grazie va a tutta l’arma dei carabinieri agli uomini e le donne in divisa e alle loro famiglie che supportano i propri mariti e mogli per far svolgere al meglio le loro funzioni, con sacrificio e abnegazione.