CARNEVALE MONTECORICESE, DUE GIORNI D’ALLEGRIA NEL BORGO CILENTANO

Sabato 10 febbraio e martedì 13 febbraio, Agnone Cilento, Montecorice

Carri allegorici, figuranti, musica, dj set e tanto divertimento. Il “Carnevale Montecoricese”, giunto alla sua terza edizione, si prepara a colorare di allegria la piazza di Agnone Cilento, frazione del Comune di Montecorice, nei giorni 10 e 13 febbraio.

L’evento, organizzato dalla Proloco Ortodonico, gode del patrocinio del Comune di Montecorice e vanta la partecipazione attiva di un comitato spontaneo di giovani locali, che sta lavorando instancabilmente alla sua realizzazione.

Quattro spettacolari carri, ispirati a Pinocchio, al Far West, al Festival di Sanremo e al magico mondo di Tim Burton, sfileranno per le vie di Agnone Cilento, per la gioia di grandi e piccini. Oltre 80 figuranti, con costumi dedicati al magico universo di Disney, aggiungeranno un tocco di magia alla festa. Le sfilate si terranno sabato 10 e martedì 13 febbraio a partire dalle 15, animando il lungomare di Agnone Cilento con il tripudio di colori e la creatività dei carri allegorici.

Il programma dettagliato dell’evento prevede, per sabato 10 febbraio, a partire dalle 18.30 anche musica live e dj set con i Tribalafro, mentre per martedì 13 febbraio dj set con Kiko Navarro & Luca P, oltre alla presenza del Voice Marco Vitolo.

“Il Carnevale non è solo un’occasione per indossare maschere e sfilare con carri allegorici, ma è un evento che unisce le persone, creando un senso di appartenenza e di condivisione – spiegano gli organizzatori – L’iniziativa dimostra quanto la nostra comunità sia viva e desiderosa di condividere momenti di allegria. E poi è un’opportunità per far vivere il nostro territorio anche nel periodo invernale, coinvolgendo i nostri residenti e magari incentivando i turisti a raggiungerci anche in questo periodo dell’anno”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...