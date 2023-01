CASTELLABATE, 27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA

“Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa’ che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la nostra morte. Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Oswiecim valgono di ammonimento: fa’ che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né oggi né mai”

Questa è una delle targhe commemorative al museo di Auschwitz – Birkenau in cui l’ammonimento a non dimenticare è forte, diretto e toccante.

Il 27 gennaio è la giornata della memoria, ricorrenza importante a livello mondiale per non dimenticare in alcun modo l’orrore, il dolore e le conseguenze della guerra e di una strage senza precedenti. Da qui il bisogno di promuovere la conoscenza di queste dolorose pagine della nostra storia ai bambini e ai giovani, futuri cittadini del mondo.

“E’ necessario, soprattutto alle luce delle vicende belliche ancora in corso, mantenere vivo il ricordo di tali avvenimenti, anche se dolorosi e brutti. Tutti devono ricordare e conoscere affinchè appunto il frutto orrendo dell’odio non dia mai nuovo seme, né oggi né mai” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

